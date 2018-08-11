Büyük buluşma! Fenerbahçe Bursaspor'u ağırlıyor
Bursa’yı ağırlayacak F.Bahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarı önüne çıkacak Sarı-lacivertliler 3 puan alıp son 2 sezondaki kötü başlangıçları unutturmak istiyor
TARAFTAR AKIN EDECEK
SON iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna zaferle girmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Şimdiye kadar 39 binin üzerinde kombine satan Fenerbahçe, bugün maça 45 bine yakın taraftarın gelmesini bekliyor.
7 YIL SONRA ILK PESINDE
Geçen sezonu üst üste 8 galibiyetle bitiren F.Bahçe, bugün Bursa'yı da yenerse ligde üst üste 9 maçını kazanmış olacak. Böylece 2010-11 ve 2011-12 sezonlarındaki başarısını tekrarlayacak
Fenerbahçe, bugün Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-11 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan sarı-lacivertli takım, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek. Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren sarı-lacivertliler, Bursaspor'u da mağlup etmesi halinde seriyi 9 maça yükseltecek. Fenerbahçe Süper Lig'de son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
99. KARŞILAŞMA
iki takım ligde bugün 99. kez karşı karşıya gelecek. 1967- 1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Rakipler arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.
EN FARKLISI 7-1
Kanarya, Bursa karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursa ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe-Bursaspor maçının muhtemel 11'leri:
- 11.8.2018 01:14
- Güncelleme: 11.8.2018 16:29
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Olcay’dan feda
Toplam 1
Yorum
acg Teşekkür ederiz ama az. Kur nerde ise 7 oldu. Kuru en kötü 6 ya sabitlemek gerekir.
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Ankaragücü -Galatasaray maçında El Kebir'in ofsayt nedeniyle iptal edilen golü
Toplam 4
Yorum
harika defans maçı izledim. gs da maicon ile serdarı çok beğendim. gs defansı videoları izlerde ufak tefek hatalarını görürse gerçekten süper bir defans.
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 13
Yorum
kanarya907 Birader harbiden isminin hakkını veriyorsun, FFP diycem , "yüz koruma maskesiyle ne alaksı var" diyeceksin, o yüzden sen de bence su topu
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