Salih’e resmi teklif yok – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Salih’e resmi teklif yok

    Salih’e resmi teklif yok
    'de Cocu'nun da gözüne giremeyen ve gönderilmesi beklenen için menajeri Ömer Koray Uzun Radyospor'da açıklamalarda bulundu. Uzun, "Salih Uçan'ın 2019'a kadar kontratı var. ile ilgili bir gelişme yok. Yurt içi ve yurt dışından arayan takımlar var ancak resmi bir gelişme yok" bilgisini verdi.
    1. 10.8.2018
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