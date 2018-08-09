Fenerbahçe, sezona Bursaspor maçıyla başlıyor
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , sezona maçıyla başlıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, sezona <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçıyla başlıyor

    , ’e bu hafta sonu oynayacağı maçı ile start verecek.

    , 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na evinde maçıyla start verecek. Yeni sezona yeni bir oluşumla girecek olan sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik adam da ilk kez bir maçında 'nin başında olacak.

    99. Randevu


    Fenerbahçe ile , 11 Ağustos Cumartesi günü 21.45'te oynanacak olan maçla birlikte 99. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 98 karşılaşmanın 50'sinden Fenerbahçe, 14'ünden ise Bursaspor galip ayrılmış, 34 maç ise berabere sonuçlanmıştı. Fenerbahçe ve Bursaspor, daha önce sadece bir kez ligin açılış maçında karşılaşmış ve 1971-1972 sezonunda oynanan maçı Bursaspor 1-0 kazanmıştı.

    Fenerbahçe sezon açılışlarında kazanıyor


    Fenerbahçe, sezona evinde başladığı son 5 maçı kazandı. Fenerbahçe Kadıköy'de kaybettiği son sezon açılış maçında, 2003-2004 sezonunda teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı İstanbulspor'a 3-0 mağlup olmuştu.

    Yeni transferler ilk kez Süper Lig'de


    Fenerbahçe'nin bu sezon Altınordu'dan ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, 'den Ferdi Kadıoğlu ve Swansea City'den kiraladığı , Teknik Direktör 'nun şans vermesi durumunda ilk kez 'de sahne alacak.

    Sakat ve cezalılar


    Fenerbahçe'de öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, ve 'nun sakatlıkları bulunuyor. Yeni 'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

    1. 9.8.2018 10:39
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