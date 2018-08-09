Benfica maçındaki hareketi nedeniyle hesap verecek; Gel bakalım Valbuena!
Yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyla çıkarken gösterdiği sinirli tavırları nedeniyle görüşecek. Tecrübeli orta sahaya para cezası da kesilebilir
KOCAMAN'LA YEDEKTİ
Valbuena'nın performansının düşmesi ve ilerleyen yaşı nedeniyle zorda kalmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, menajerini İstanbul'a çağırdığ belirtildi. Buna göre daha önce ABD ve Çin'den teklifler geldiği kaydedilen Valbuena için menajerine "Uygun bir teklif olursa gidebilir" deneceği vurgulandı. Yönetimin böyle bir durumda Valbuena'dan gelecek parayı yapılacak transferlerde kullanmayı planladığı ifade edildi. Valbuena'nın Kocaman döneminde yedek kalması sık sık gündeme oturmuştu.
ÇIKACAK BAŞKA ADAM YOK MUYDU?
Öte yandan Valbuena'nın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi hakkında bir de flaş iddia ortaya atıldı. Buna göre çıkmasına sinirlenen Fransız futbolcu yedek kulübesinde çıldırdı. Elindeki su şişesini yere fırlattı. Valbuena'nın bu sırada Cocu'nun yardımcılarını da terslediği ve "Benden başka çıkacak oyuncu yok muydu" şeklinde sert bir tepki verdiği kaydedildi.
MİNİ YORUM / EMRE BOL: YOLUN SONU
"Bence ?Valbuena için artık yolun sonu görünüyor. Benfica karşısında, "çaresizlikten" oynatıldığına eminim. Fenerbahçe yönetiminin bundan sonra yapacağı en doğru hamle Fransız futbolcu ile yolları ayırmak olacaktır. Zira önümüzdeki dönemde yedek kalmayı kabullenmeyecek ve arıza çıkaracaktır. Başarı isteniyorsa Samandıra'daki problemli, kullanılmayacak oyuncular temizlenmeli. Yoksa yıl boyu kriz manşetlerine hazır olun."
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
Benfica maçındaki hareketi nedeniyle hesap verecek; Gel bakalım Valbuena! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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