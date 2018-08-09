Benfica maçındaki hareketi nedeniyle hesap verecek; Gel bakalım Valbuena! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    maçındaki hareketi nedeniyle hesap verecek; Gel bakalım Valbuena!

    Benfica maçındaki hareketi nedeniyle hesap verecek; Gel bakalım Valbuena!

    Yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyla çıkarken gösterdiği sinirli tavırları nedeniyle görüşecek. Tecrübeli orta sahaya para cezası da kesilebilir

    İlk 11'de başladığı karşılaşmasında oyundan alınmasına tepki gösteren 'ya yönetimden uyarı geliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, oyundan çıkarken sinirli hareketler yapıp tepki çeken tecrübeli futbolcu ile görüşerek bu hareketlerinin hesabını soracak. Valbuena'nın karşılaşmadaki performansını da yeterli bulmayan yöneticilerin üstüne bir de agresif hareketler sergileyen Fransız futbolcuya para cezası kesebileceği gelen haberler arasında. 34 yaşındaki oyuncu için son dönemde gündeme gelen diğer opsiyon ise yolları ayırma üzerine...

    KOCAMAN'LA YEDEKTİ
    Valbuena'nın performansının düşmesi ve ilerleyen yaşı nedeniyle zorda kalmak istemeyen , menajerini 'a çağırdığ belirtildi. Buna göre daha önce ABD ve 'den teklifler geldiği kaydedilen Valbuena için menajerine "Uygun bir teklif olursa gidebilir" deneceği vurgulandı. Yönetimin böyle bir durumda Valbuena'dan gelecek parayı yapılacak transferlerde kullanmayı planladığı ifade edildi. Valbuena'nın döneminde yedek kalması sık sık gündeme oturmuştu.

    ÇIKACAK BAŞKA ADAM YOK MUYDU?
    Öte yandan Valbuena'nın oyundan çıktıktan sonraki tepkisi hakkında bir de flaş iddia ortaya atıldı. Buna göre çıkmasına sinirlenen Fransız futbolcu yedek kulübesinde çıldırdı. Elindeki su şişesini yere fırlattı. Valbuena'nın bu sırada Cocu'nun yardımcılarını da terslediği ve "Benden başka çıkacak oyuncu yok muydu" şeklinde sert bir tepki verdiği kaydedildi.

    MİNİ YORUM / EMRE BOL: YOLUN SONU
    "Bence ?Valbuena için artık yolun sonu görünüyor. Benfica karşısında, "çaresizlikten" oynatıldığına eminim. Fenerbahçe yönetiminin bundan sonra yapacağı en doğru hamle Fransız futbolcu ile yolları ayırmak olacaktır. Zira önümüzdeki dönemde yedek kalmayı kabullenmeyecek ve arıza çıkaracaktır. Başarı isteniyorsa Samandıra'daki problemli, kullanılmayacak oyuncular temizlenmeli. Yoksa yıl boyu kriz manşetlerine hazır olun."
    1. 9.8.2018
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