iingilizler, West Bromwich Albion'un Ozan Tufan'a talip olduğunu yazdı. Championship ekibinin, 2.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.8 milyon euro) bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi kabul etmeye yakın olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ozan'a İspanya'dan Deportivo da talip olmuş ancak resmi girişim yapılmayınca bir sonuç çıkmamıştı.