Ozan’a West Bromwich Albion'dan 2.8 milyon Euro
iingilizler, West Bromwich Albion'un Ozan Tufan'a talip olduğunu yazdı.
iingilizler, West Bromwich Albion'un Ozan Tufan'a talip olduğunu yazdı. Championship ekibinin, 2.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.8 milyon euro) bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi kabul etmeye yakın olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ozan'a İspanya'dan Deportivo da talip olmuş ancak resmi girişim yapılmayınca bir sonuç çıkmamıştı.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
Ozan’a West Bromwich Albion'dan 2.8 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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