Ozan’a West Bromwich Albion'dan 2.8 milyon Euro – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ozan’a 'dan 2.8 milyon Euro

    Ozan’a West Bromwich Albion'dan 2.8 milyon Euro

    iingilizler, 'un 'a talip olduğunu yazdı.

    iingilizler, 'un 'a talip olduğunu yazdı. Championship ekibinin, 2.5 milyon sterlinlik (yaklaşık 2.8 milyon euro) bir teklifle 'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin teklifi kabul etmeye yakın olduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ozan'a 'dan Deportivo da talip olmuş ancak resmi girişim yapılmayınca bir sonuç çıkmamıştı.

    1. 8.8.2018
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