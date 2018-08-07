Giuliano: "Çok zor bir rakip" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    : "Çok zor bir rakip"

    Giuliano: "Çok zor bir rakip"
    F.Bahçe'nin 10 numarası , Jonas'ın ayrılmasının az da olsa bir avantaj olduğunu belirterek şöyle konuştu: Çok zor bir rakiple karşılaşacağız. Biz çok iyi hazırlandık. İyi bir futbol oynamak, rakibi rahatsız etmek istiyoruz. Topa sahip olup iyi bir maç geçirmek istiyoruz. Maçın başında baskıyı kurup işi bitirmeliyiz.
    1. 7.8.2018
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