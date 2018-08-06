Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Havard Nordtveit'in transferi çıkmaza girdi. Kadrosunda 8 stoper olan Hoffenheim, Nordtveit'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Teknik direktör Nagelsman'ın kadroda revizyona gidilmesi için yönetime rapor verdiği belirtiliyor. Fakat Alman ekibi, Norveçli stoperi kiralamak değil satmak amacında... Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırırken Mateo Musacchio isminin bu nedenle öne çıktığı belirtiliyor.