Hoffenheim kiralık vermeye yanaşmadı – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    kiralık vermeye yanaşmadı

    Hoffenheim kiralık vermeye yanaşmadı

    'nin stoper adaylarından 'in transferi çıkmaza girdi.

    'nin stoper adaylarından 'in transferi çıkmaza girdi. Kadrosunda 8 stoper olan , Nordtveit'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Teknik direktör Nagelsman'ın kadroda revizyona gidilmesi için yönetime rapor verdiği belirtiliyor. Fakat Alman ekibi, Norveçli stoperi kiralamak değil satmak amacında... Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırırken Mateo Musacchio isminin bu nedenle öne çıktığı belirtiliyor.

    1. 6.8.2018
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