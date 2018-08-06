Hoffenheim kiralık vermeye yanaşmadı
Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Havard Nordtveit'in transferi çıkmaza girdi.
Fenerbahçe'nin stoper adaylarından Havard Nordtveit'in transferi çıkmaza girdi. Kadrosunda 8 stoper olan Hoffenheim, Nordtveit'in takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Teknik direktör Nagelsman'ın kadroda revizyona gidilmesi için yönetime rapor verdiği belirtiliyor. Fakat Alman ekibi, Norveçli stoperi kiralamak değil satmak amacında... Bu da Fenerbahçe'nin işini zorlaştırırken Mateo Musacchio isminin bu nedenle öne çıktığı belirtiliyor.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
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hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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