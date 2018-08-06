Fenerbahçe'nin rakibi Benfica Manu'dan Darmian'a talip
Benfica'dan flaş hamle... Portekiz ekibinin, Manchester United ile Matteo Darmian için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Benfica'dan flaş hamle... Portekiz ekibinin, Manchester United ile Matteo Darmian için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Portekiz ekibinin kapıyı kiralama teklifiyle çaldığı ancak Manchester United'ın bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Darmian için görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.
BENFİCA MAÇINA BELARUSLU HAKEM
Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yarın oynayacağı ilk maçı Belarus'tan Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı'nda Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko ise yardımcı hakemlik yapacak. Kulbakov'un yönettiği maçlarda Beşiktaş, Rapid Wien'i 2-1 yenerken Trabzonspor Juventus'a 2-0 mağlup oldu.
FERREYRA OYNUYOR
Benfica'nın bu yaz Shakhtar'dan transfer ettiği golcü futbolcu Facundo Ferreyra takımdaki yerini alacak. Juventus ile oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sakatlanan ve durumu belirsiz olan Arjantinli futbolcunun sakatlığının geçtiği ve Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayacağı belirtildi.
- 6.8.2018
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Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
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Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
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Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
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