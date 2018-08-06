Benfica'dan flaş hamle... Portekiz ekibinin, Manchester United ile Matteo Darmian için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Portekiz ekibinin kapıyı kiralama teklifiyle çaldığı ancak Manchester United'ın bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Darmian için görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.



BENFİCA MAÇINA BELARUSLU HAKEM

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yarın oynayacağı ilk maçı Belarus'tan Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı'nda Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko ise yardımcı hakemlik yapacak. Kulbakov'un yönettiği maçlarda Beşiktaş, Rapid Wien'i 2-1 yenerken Trabzonspor Juventus'a 2-0 mağlup oldu.



FERREYRA OYNUYOR

Benfica'nın bu yaz Shakhtar'dan transfer ettiği golcü futbolcu Facundo Ferreyra takımdaki yerini alacak. Juventus ile oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sakatlanan ve durumu belirsiz olan Arjantinli futbolcunun sakatlığının geçtiği ve Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayacağı belirtildi.