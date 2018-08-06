Fenerbahçe'nin rakibi Benfica Manu'dan Darmian'a talip – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'nin rakibi Manu'dan Darmian'a talip

    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica Manu'dan Darmian'a talip

    'dan flaş hamle... Portekiz ekibinin, ile için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

    'dan flaş hamle... Portekiz ekibinin, ile için görüşmelere başladığı öne sürüldü. Portekiz ekibinin kapıyı kiralama teklifiyle çaldığı ancak Manchester United'ın bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi. Darmian için görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

    BENFİCA MAÇINA BELARUSLU HAKEM
    'nin, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yarın oynayacağı ilk maçı Belarus'tan Aleksei Kulbakov yönetecek. Luz Stadı'nda Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko ise yardımcı hakemlik yapacak. Kulbakov'un yönettiği maçlarda , Rapid Wien'i 2-1 yenerken Trabzonspor 'a 2-0 mağlup oldu.

    FERREYRA OYNUYOR
    Benfica'nın bu yaz Shakhtar'dan transfer ettiği golcü futbolcu Facundo Ferreyra takımdaki yerini alacak. Juventus ile oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda sakatlanan ve durumu belirsiz olan Arjantinli futbolcunun sakatlığının geçtiği ve Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayacağı belirtildi.

    1. 6.8.2018
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