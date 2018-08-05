Topbaşı bugün – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Topbaşı bugün

    Topbaşı bugün
    SARI-lacivertli futbolcular, dünü izinli geçirdi. , 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda Portekiz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 5.8.2018
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