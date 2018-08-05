Phillip Cocu Güneş ve Terim'in önünde
Hollandalı, düşük maliyetle alınan oyuncuların satışından 171 milyon euro kazandırdı Gelecek vadeden isimleri kadroya katan Kanarya, Cocu ile bu yatırımı kara çevirebilir
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, düşük maliyetlerle alınan ve yüksek bedeller karşılığında satılan futbolcularıyla dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam bugüne kadar 25 futbolcunun satışından kulübüne 171 milyon euro kazandırdı. Dünya genelindeki teknik direktörler arasında son 10 yılda çalıştığı takıma en fazla para kazandıran 45. teknik direktör konumunda bulunan Cocu, Zinedine Zidane, Sir Alex Ferguson ve Lucien Favre gibi birçok önemli teknik adamı geride bıraktı. Son transferlerde genç oyunculara yönelen Fenerbahçe, yıldız statüsüne getirip satılmaları konusunda Cocu'ya güveniyor.
COCU'NUN PARLATTIĞI İSİMLERDEN BAZILARI
DEPAY 34 MILYON EURO M.UNITED
PRÖPPER 13 MILYON EURO BRIGHTON
WIJNALDUM 20 MILYON EURO NEWCASTLE
JEF. BRUMA 11.5 MILYON EURO WOLFSBURG
LOCADIA 17 MILYON EURO BRIGHTON
GÜNEŞ VE TERiM'iN DE ÖNÜNDE
COCU bu konuda Süper Lig'de rekabet edeceği Şenol Güneş ve Fatih Terim'in de önünde yer alıyor. Son 10 yılda Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 35 futbolcu satışından 114 milyon euro para kazandırırken, Terim de 20 futbolcu satışından 38 milyon euro'luk gelir elde ettirdi.
EN ÇOK KAZANDIRAN TÜRK HOCALAR
ŞENOL GÜNEŞ 35 FUTBOLCU 114 MILYON EURO
ERTUĞRUL SAĞLAM 16 FUTBOLCU 44,7 MILYON EURO
FATIH TERIM 20 FUTBOLCU 38,7 MILYON EURO
ABDULLAH AVCI 7 FUTBOLCU 19,5 MILYON EURO
BÜLENT KORKMAZ 5 FUTBOLCU 14,9 MILYON EURO
- 5.8.2018
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Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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