Phillip Cocu Güneş ve Terim'in önünde – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Phillip Cocu Güneş ve Terim'in önünde

    Phillip Cocu Güneş ve Terim'in önünde

    Hollandalı, düşük maliyetle alınan oyuncuların satışından 171 euro kazandırdı Gelecek vadeden isimleri kadroya katan Kanarya, Cocu ile bu yatırımı kara çevirebilir

    'de yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, düşük maliyetlerle alınan ve yüksek bedeller karşılığında satılan futbolcularıyla dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam bugüne kadar 25 futbolcunun satışından kulübüne 171 euro kazandırdı. Dünya genelindeki teknik direktörler arasında son 10 yılda çalıştığı takıma en fazla para kazandıran 45. konumunda bulunan Cocu, , ve Lucien Favre gibi birçok önemli teknik adamı geride bıraktı. Son transferlerde genç oyunculara yönelen , yıldız statüsüne getirip satılmaları konusunda Cocu'ya güveniyor.

    COCU'NUN PARLATTIĞI İSİMLERDEN BAZILARI
    DEPAY 34 MILYON EURO M.UNITED
    PRÖPPER 13 MILYON EURO BRIGHTON
    WIJNALDUM 20 MILYON EURO NEWCASTLE
    JEF. BRUMA 11.5 MILYON EURO WOLFSBURG
    LOCADIA 17 MILYON EURO BRIGHTON

    GÜNEŞ VE TERiM'iN DE ÖNÜNDE
    COCU bu konuda 'de rekabet edeceği ve 'in de önünde yer alıyor. Son 10 yılda 'ın hocası , 35 futbolcu satışından 114 euro para kazandırırken, Terim de 20 futbolcu satışından 38 milyon euro'luk gelir elde ettirdi.

    EN ÇOK KAZANDIRAN TÜRK HOCALAR
    ŞENOL GÜNEŞ 35 FUTBOLCU 114 MILYON EURO
    16 FUTBOLCU 44,7 MILYON EURO
    FATIH TERIM 20 FUTBOLCU 38,7 MILYON EURO
    7 FUTBOLCU 19,5 MILYON EURO
    5 FUTBOLCU 14,9 MILYON EURO

    1. 5.8.2018
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