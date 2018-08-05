Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, düşük maliyetlerle alınan ve yüksek bedeller karşılığında satılan futbolcularıyla dikkat çekiyor. Hollandalı teknik adam bugüne kadar 25 futbolcunun satışından kulübüne 171 milyon euro kazandırdı. Dünya genelindeki teknik direktörler arasında son 10 yılda çalıştığı takıma en fazla para kazandıran 45. teknik direktör konumunda bulunan Cocu, Zinedine Zidane, Sir Alex Ferguson ve Lucien Favre gibi birçok önemli teknik adamı geride bıraktı. Son transferlerde genç oyunculara yönelen Fenerbahçe, yıldız statüsüne getirip satılmaları konusunda Cocu'ya güveniyor.

COCU'NUN PARLATTIĞI İSİMLERDEN BAZILARI

DEPAY 34 MILYON EURO M.UNITED

PRÖPPER 13 MILYON EURO BRIGHTON

WIJNALDUM 20 MILYON EURO NEWCASTLE

JEF. BRUMA 11.5 MILYON EURO WOLFSBURG

LOCADIA 17 MILYON EURO BRIGHTON



GÜNEŞ VE TERiM'iN DE ÖNÜNDE

COCU bu konuda Süper Lig'de rekabet edeceği Şenol Güneş ve Fatih Terim'in de önünde yer alıyor. Son 10 yılda Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, 35 futbolcu satışından 114 milyon euro para kazandırırken, Terim de 20 futbolcu satışından 38 milyon euro'luk gelir elde ettirdi.



EN ÇOK KAZANDIRAN TÜRK HOCALAR

ŞENOL GÜNEŞ 35 FUTBOLCU 114 MILYON EURO

ERTUĞRUL SAĞLAM 16 FUTBOLCU 44,7 MILYON EURO

FATIH TERIM 20 FUTBOLCU 38,7 MILYON EURO

ABDULLAH AVCI 7 FUTBOLCU 19,5 MILYON EURO

BÜLENT KORKMAZ 5 FUTBOLCU 14,9 MILYON EURO