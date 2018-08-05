Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Fenerbahçe-Benfica maçını Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
Estadio Da Luz'da (Işığın Stadı) oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak maçta Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.
- 5.8.2018 14:47
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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