Fenerbahçe-Benfica maçını Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ye Belaruslu hakem

    Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem

    - maçını ’ndan yönetecek.

    Portekiz ekibi ile arasında 7 Ağustos Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasını 'ndan yönetecek.

    Estadio Da Luz'da (Işığın Stadı) oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak maçta Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak.
    1. 5.8.2018 14:47
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