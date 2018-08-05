Fenerbahçeli Valbuena'dan ayrılık paylaşımı!
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ayrılık haberlerine esprili bir yanıt verdi
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan, yeni teknik direktör Phillip Cocu ile birlikte ilk 11'e dönen Valbuena, ayrılacak iddialarına twitter hesabından esprili bir yanıt verdi.
Valbuena 'satış listesine konuldu' şeklindeki habere, "Football Manager'de mi yoksa FIFA'da mı?" şeklinde yanıt verdi.
- 5.8.2018 15:39
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Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
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