Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan, yeni teknik direktör Phillip Cocu ile birlikte ilk 11'e dönen Valbuena, ayrılacak iddialarına twitter hesabından esprili bir yanıt verdi.

Valbuena 'satış listesine konuldu' şeklindeki habere, "Football Manager'de mi yoksa FIFA'da mı?" şeklinde yanıt verdi.



