Fenerbahçeli Valbuena'dan ayrılık paylaşımı!
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Valbuena'dan ayrılık paylaşımı!

    Fenerbahçeli Valbuena'dan ayrılık paylaşımı!

    'nin Fransız yıldızı , ayrılık haberlerine esprili bir yanıt verdi

    'de ile yıldızı barışmayan, yeni teknik direktör Phillip Cocu ile birlikte ilk 11'e dönen Valbuena, ayrılacak iddialarına twitter hesabından esprili bir yanıt verdi.

    Valbuena 'satış listesine konuldu' şeklindeki habere, "'de mi yoksa 'da mı?" şeklinde yanıt verdi.


    1. 5.8.2018 15:39
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