Fener'de Barça Cocu'su "6 saniyede topu kapın"
Cocu’nun yerleştirmeye çalıştığı sistemde kaybedilen topu bir an önce kapmak son derece önemli bir yer tutuyor Hollandalı teknik adamın hedefi topu ortalama 6 saniyede kapmak. Bu durum akıllara Guardiola’nın Barça’sını getird
FENER ARTIK GERİYE YASLANMIYOR
Hazırlık maçlarında ilerde sürekli basan, hücumda küçük üçgenlerde pas bağlantıları kuran ve skor ne olursa olsun geriye yaslanmayan Fenerbahçe'de Cocu, takımının 6 saniyede topu kapmasını istiyor.
FİZİK KAPASİTE DAHA DA ARTACAK
Takımın fizik gücünün artmasıyla parelel olarak ligin 9. veya 10. haftasında kaybedilen topun ortalama 6 saniyede kazanılması ve bu sayede rakibe sürekli baskı yapılması Cocu'nun önemli hedeflerinden birisi
BARCELONA YILLARDIR YAPIYOR!
?Cocu'nun bu hedefi, akıllara Guardiola'nın Barçası'nı getirdi. Şu anda da hemen hemen aynı futbol anlayışına sahip olan Barcelona'da kaybedilen topun bir an önce kazanılması 1. savunma planı durumunda.
(Takvim)
- 3.8.2018
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Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
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Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Fener'de Barça Cocu'su "6 saniyede topu kapın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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