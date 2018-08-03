Fener'de Barça Cocu'su "6 saniyede topu kapın" – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fener'de Barça Cocu'su "6 saniyede topu kapın"

    Fener'de Barça Cocu'su "6 saniyede topu kapın"

    Cocu’nun yerleştirmeye çalıştığı sistemde kaybedilen topu bir an önce kapmak son derece önemli bir yer tutuyor teknik adamın hedefi topu ortalama 6 saniyede kapmak. Bu durum akıllara ’nın Barça’sını getird

    Hazırlık döneminde transferlerini tamamlamamış olmasına rağmen iyi bir görüntü çizen ve geçen sezonki anlayışından bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun takıma uygulatmak istediği çok önemli ve ilginç bir ayrıntının olduğu ortaya çıktı.

    FENER ARTIK GERİYE YASLANMIYOR

    Hazırlık maçlarında ilerde sürekli basan, hücumda küçük üçgenlerde pas bağlantıları kuran ve skor ne olursa olsun geriye yaslanmayan Fenerbahçe'de Cocu, takımının 6 saniyede topu kapmasını istiyor.




    FİZİK KAPASİTE DAHA DA ARTACAK

    Takımın fizik gücünün artmasıyla parelel olarak ligin 9. veya 10. haftasında kaybedilen topun ortalama 6 saniyede kazanılması ve bu sayede rakibe sürekli baskı yapılması Cocu'nun önemli hedeflerinden birisi

    BARCELONA YILLARDIR YAPIYOR!

    ?Cocu'nun bu hedefi, akıllara Guardiola'nın Barçası'nı getirdi. Şu anda da hemen hemen aynı anlayışına sahip olan Barcelona'da kaybedilen topun bir an önce kazanılması 1. savunma planı durumunda.

    (Takvim)
    1. 3.8.2018
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