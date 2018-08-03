Habertürk'ün haberine göre Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.

Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

Saygılarımla."

İşte Akşam gazetesinde yer alan o haber: