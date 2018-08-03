Aziz Yıldırım: "Gerçeği yansıtmıyor"
Aziz Yıldırım, bugün bazı yayın organlarında çıkan "Aziz Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar" başlığıyla verilen haberin gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.
Habertürk'ün haberine göre Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:
"Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.
Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.
Saygılarımla."
İşte Akşam gazetesinde yer alan o haber:
- 3.8.2018 17:26
- Güncelleme: 3.8.2018 17:45
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Emre Akbaba açıklaması! Transferi...
Toplam 6
Yorum
gs senin yerin yıldızının parlıyacağı yer GALATASARAY güzel kardeşim. Gel Galatasaraya Fatih Terim seni İtalyaya uçurur.
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Erol Bulut: “Birkaç gün içinde inşallah Malatya’ya birkaç uçak daha indireceğiz”
Toplam 1
Yorum
sivaslı58 Hayırdır Uçak Filosu mu kuruyorsunuz.
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Benfica mesaisi sürüyor.
Toplam 1
Yorum
KrAlex Elinde Salih var Ozan var Guiliano var Josef var takas yöntemi ile mutlaka bir forvet ve stoper alınması lazım. Bu defans hattı sıkıntı yaşr
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