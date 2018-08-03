Aziz Yıldırım'dan flaş 'dilekçe' açıklaması
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    : "Gerçeği yansıtmıyor"

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>: "Gerçeği yansıtmıyor"

    , bugün bazı yayın organlarında çıkan "'a istifa dilekçesini yırttırdılar" başlığıyla verilen haberin gerçeğini yansıtmadığını duyurdu.

    Habertürk'ün haberine göre , yaptığı yazılı açıklamayla aile ve işlerine odaklandığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün medyada yer alan 'Yıldırım'a istifa dilekçesini yırttırdılar' başlığıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

    Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait tüm takımlarımızın ve sporcularının başarısını gönülden isteyen bir Fenerbahçeli olarak , söz konusu haberde yer alan senaryonun yalan olduğunu belirtmek isterim.

    Aileme ve işlerime odaklandığım şu günlerde, bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim.

    Saygılarımla."

    İşte Akşam gazetesinde yer alan o haber:

    1. 3.8.2018 17:26
    2. Güncelleme: 3.8.2018 17:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Gerçeği yansıtmıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN