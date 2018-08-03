Aziz Yıldırımı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...

"Ben bu kulübe o kadar hizmet ettim, şampiyonluklar, gayrimenkuller kazandırdım. En azından bir teşekkürü hak ediyordum ama bir sürü suçlamayla karşı karşıya kalıyorum" diyen Yıldırım, kulüp üyeliğinden de istifa etme kararı aldı.