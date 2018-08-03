Aziz Yıldırımı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...

Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
3 Ağustos 2018 Cuma, 09:22:39
Güncelleme: 09:25:49
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Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
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F.Bahçe'ye 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, az kalsın kulüp üyeliğinden de istifa ediyordu. Seçimi kaybettikten sonra köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan Yıldırım, yeni yönetimi rahatsız etmemeye gayret gösterdi.
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Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
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Ancak yeni Başkan Ali Koç'un her açıklamasında onu hedef almasından büyük rahatsızlık duyuyordu. En son Koç'un, FBTV'de ve sonra da Divan Kurulu'nda Yıldırım aleyhine açıklamaları, özellikle mali konulardaki suçlayıcı sözleri bardağı taşırdı.
Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
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"Ben bu kulübe o kadar hizmet ettim, şampiyonluklar, gayrimenkuller kazandırdım. En azından bir teşekkürü hak ediyordum ama bir sürü suçlamayla karşı karşıya kalıyorum" diyen Yıldırım, kulüp üyeliğinden de istifa etme kararı aldı.
Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
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40-50 KİŞİLİK GRUP ZİYARETE GİTTİ
Daha sonra bu kararını yazılı hale getiren ve dilekçesini hazırlayan Yıldırım'ın, mektubu divana gönderme hazırlığında olduğunu duyan Dalyan Club'daki dostları devreye girdi.
Aziz Yıldırım'ı o karardan son anda vazgeçirdiler! Dilekçeyi yırttı...
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Aziz Yıldırım'ın işten fırsat buldukça birlikte olduğu Ömer Temelli'ye ait bu mekandaki dostları, hemen harekete geçti. 40-50 kişilik bir grup, Yıldırım'ı ziyarete gitti. Böyle bir şeyin büyük bir skandal olacağını, yıllarca Fenerbahçe'yi hizmet veren Aziz Yıldırım'ın bu şekilde bir karar almasının camiaya büyük zarar vereceğini söyleyen dostları, 2 gün boyunca onu ikna etmeye çalıştılar.