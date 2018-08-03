Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe hatası – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Şampiyonlar Ligi'nde hatası

    Şampiyonlar Ligi'nde <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> hatası

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sitesinde kadrosunda ilginç bir hata yaptı.

    'nin UEFA kadrosu resmen belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinde paylaşılan kadroda yapılan hata dikkatlerden kaçmadı. 'nin Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı'nın yerine kardeşi Kerim Alıcı'nın ismi sitede yer aldı. Yapılan bu hata daha sonra düzeltildi.

    1. 3.8.2018 17:24
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