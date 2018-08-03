Fenerbahçe'de Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    'de gençlik operasyonu devam ediyor! ve imzayı attı

    Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı

    'de gençlere yatırım devam ediyor. Comolli'nin talimatı doğrultusunda altyapıdan sol bek ve ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

    Sarı lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada;

    Kulübümüz, altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.

    Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu ile 3, 2000 doğumlu ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

    Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."     İfadelerine yer verdi.



    Abdulcebrail Akbulut (solda) - Muhammet Ömer Çakı (sağda)

    1. 3.8.2018 15:36
    2. Güncelleme: 3.8.2018 16:02
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