Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı
Fenerbahçe'de gençlere yatırım devam ediyor. Comolli'nin talimatı doğrultusunda altyapıdan sol bek Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Sarı lacivertli kulüp resmi siteden yaptığı açıklamada;
Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.
Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." İfadelerine yer verdi.
Abdulcebrail Akbulut (solda) - Muhammet Ömer Çakı (sağda)
- 3.8.2018 15:36
- Güncelleme: 3.8.2018 16:02
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 2
Yorum
onr_05 29 YASINDAYIM SONUNDA DOĞRU BIŞILER OLUYOR BU TAKIMDA CAGLIARI MACINA FORMAMI ALIR GELIRIM BASKAN YANINDAYIM..
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 6
Yorum
karado benficya elenmek normal.ancak fb iyi bir yola giriyor.sabır lazm.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 8
Yorum
ULAN ÖZBEK.YAKTIN BİZİ BU ADAMI BAŞIMIZA BELA ETTİN. GÖNDERSEN GİTMİYOR.OYNATSAN OYNAMIYOR.DÜNYANIN DA PARASINI ALIYOR.ÖZBEK-CENK ERG. TRANSFER DEHASI
Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Abdulcebrail Akbulut ve Muhammet Ömer Çakı imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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