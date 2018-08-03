Fenerbahçe'de Hasan Çetinkaya ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'de Hasan ile yollar ayrıldı

    Fenerbahçe'de Hasan <a href="/index/cetinkaya?id=16a9c9bc-b8bd-4eae-b3b4-9b437fd3b051" class="" rel="tag">Çetinkaya</a> ile yollar ayrıldı

    'nda idari menajer Hasan ile yollar ayrıldı.

    'nda idari menajer Hasan ile yollar ayrıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hasan ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

    1. 3.8.2018 18:46
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