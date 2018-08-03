Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 03 Ağustos 2018
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarına devam etti

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> maçı hazırlıklarına devam etti

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in takımıyla 7 Ağustos Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

    , bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 5 Ağustos Pazar günü devam edecek.

    1. 3.8.2018 20:14
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