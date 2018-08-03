Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 7 Ağustos Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 5 Ağustos Pazar günü devam edecek.
- 3.8.2018 20:14
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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