Son aday Wolfsvinkel - Galeri - Fotomaç
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Son aday Wolfsvinkel
3 Ağustos 2018 Cuma, 22:27:35
Güncelleme: 22:28:32
Fenerbahçe, kiralayabileceğini bir forvetin peşinde. Slimani, Bony derken, en son Yussuf Poulsen gündeme gelmişti. Bunun dışında menajerlerin teklif ettiği isimler de var.
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Bunlardan biri de Ricky van Wolfswinkel...
Basel, PAOK'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda edince, kadrosundaki birçok isme yol verme kararı aldı. Wolfswinkel, Basel'in gözden çıkardığı isimlerin başında geliyor.
29 yaşındaki yıldızın menajeri, Comolli ile iletişime geçip, istenmesi halinde Wolfswinkel'in Fenerbahçe'de forma giyebileceğini söyledi.
29 maçta 12 gol attı
2 kez? Hollanda Milli Takımı forması giyen Ricky van Wolfswinkel, 2017 yazında transfer olduğu Basel'de 29 maçta 12 gol attı, 2 asist yaptı.
1.84'lük oyuncu, kariyerindeki 357 resmi maçta 138 gol-28 asistlik bir performans sergiledi.