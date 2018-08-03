Son aday Wolfsvinkel - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Son aday Wolfsvinkel

    3 Ağustos 2018 Cuma, 22:27:35 Güncelleme: 22:28:32
    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    Fenerbahçe, kiralayabileceğini bir forvetin peşinde. Slimani, Bony derken, en son Yussuf Poulsen gündeme gelmişti. Bunun dışında menajerlerin teklif ettiği isimler de var.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    Bunlardan biri de Ricky van Wolfswinkel...

    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    Basel, PAOK'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda edince, kadrosundaki birçok isme yol verme kararı aldı. Wolfswinkel, Basel'in gözden çıkardığı isimlerin başında geliyor.

    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    29 yaşındaki yıldızın menajeri, Comolli ile iletişime geçip, istenmesi halinde Wolfswinkel'in Fenerbahçe'de forma giyebileceğini söyledi.

    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    29 maçta 12 gol attı
    2 kez? Hollanda Milli Takımı forması giyen Ricky van Wolfswinkel, 2017 yazında transfer olduğu Basel'de 29 maçta 12 gol attı, 2 asist yaptı.

    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel

    1.84'lük oyuncu, kariyerindeki 357 resmi maçta 138 gol-28 asistlik bir performans sergiledi.

    Son aday Wolfsvinkel
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    Son aday Wolfsvinkel
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