Fenerbahçe'de Slimani seferberliği! Islam Slimani kimdir?
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'de Slimani seferberliği

    Fenerbahçe'de Slimani seferberliği

    Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmek için son gün gelindi. sonrası Islam Slimani'yi bitirmek istiyor.

    F.Bahçe için bugün kritik gün... Kadrosuna genç isimleri kattıktan sonra Ganalı kanat-forvet ile daha da güçlenen , yeni bir yıldıza daha kavuşmak üzere... F.Bahçe'nin, ekibi 'nin forveti Islam Slimani'nin transferini bugün bitirmesi bekleniyor.

    FENERBAHÇE ELİNİ ÇABUK TUTMAK ZORUNDA

    ?Cezayirli golcü ile daha önce prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi bugün açıklamak zorunda. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde 'ya oyuncu bildirimi için bugün son gün...

    TEK HEDEF BENFİCA MAÇI

    Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor.

    SLİMANİ'Yİ ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR

    ?Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor.

    1. 2.8.2018 09:06
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