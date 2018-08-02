Fenerbahçe'de Slimani seferberliği
Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmek için son gün gelindi. Fenerbahçe Andre Ayew sonrası Islam Slimani'yi bitirmek istiyor.
F.Bahçe için bugün kritik gün... Kadrosuna genç isimleri kattıktan sonra Ganalı kanat-forvet Andre Ayew ile daha da güçlenen Fenerbahçe, yeni bir yıldıza daha kavuşmak üzere... F.Bahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin forveti Islam Slimani'nin transferini bugün bitirmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE ELİNİ ÇABUK TUTMAK ZORUNDA
?Cezayirli golcü ile daha önce prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi bugün açıklamak zorunda. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya oyuncu bildirimi için bugün son gün...
TEK HEDEF BENFİCA MAÇI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor.
SLİMANİ'Yİ ESKİ TAKIMI DA İSTİYOR
?Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor.
- 2.8.2018 09:06
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Phillip Cocu'dan Benfica yorumu
Toplam 2
Yorum
mehmet birisi Dirara futbolun geri pastan ibaret olmadığını anlatmalı.Somebody should tell Dirar football does not consist of only back side passes
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Andre Ayew ilk 11'de!
Toplam 2
Yorum
fener fenerbahçe bu kadro ile benfca maçına çıksın. en az 5 tane yer. fernandoa bu takımdan niye yollanır anlamak mumkun değil, golcu yok.
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Phillip Cocu'dan Benfica yorumu
Toplam 2
Yorum
karado barış hiçte acami gibi gözükmedi.ayev iyi iş çıkaracak.birde santaforumuz olsa.
Fenerbahçe'de Slimani seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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