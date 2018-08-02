Fenerbahçe'de Benfica maçı hazırlıkları başladı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    mesaisine başladı

    Fenerbahçe Benfica mesaisine başladı

    , Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön öleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Dün akşamki Cagliari maçının on birinde başlayan sarı-lacivertli oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    , hazırlıklarına 3 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

    1. 2.8.2018 13:05
    2. Güncelleme: 2.8.2018 13:12
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