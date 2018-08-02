Fenerbahçe Benfica mesaisine başladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön öleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı'nda, Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Dün akşamki Cagliari maçının on birinde başlayan sarı-lacivertli oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Benfica hazırlıklarına 3 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
- 2.8.2018 13:05
- Güncelleme: 2.8.2018 13:12
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Başkan Fikret Orman, transferde ilk hedeflerini açıkladı
Toplam 2
Yorum
BJK'li Bari bunu demese... O Yüzden mi Tolga 2 seondur forma yüzü görmedi diye sormazlar mi adama ? TR'de bütün yöneticiler mal yerine koyuyor bizi
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Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek"
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BJK'li Anlasilan bu sezon Kalede Tolga Forvette'dedertliyiz... Bari adam gibi bir orta saha alsak, çünkü en azindan onu yapmazsak batariz..
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Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 8
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VOLKAN KASAP BJK LİYİM 2-3 YILDIR KENDİNİ GÖSTERİYORDU GS YE HAYIRLI OLSUN. İYİ OYUNCU ALDI.
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