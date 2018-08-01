Menajeri itiraf etti: F.Bahçe, Mbodj’u istiyor
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi. Devroe, "Galatasaray oyuncuyla ilgili bir süredir takip yapıyordu. Fenerbahçe de oyuncuyu kiralamak istiyor. Anderlecht ise tüm seçeneklere açık" diye konuştu. Öte yandan Kanarya'nın, Fransız stoper Kurt Zouma'yı kiralamak için Chelsea'ye 1.5 milyon euro teklif ettiği iddiaları da Ada basınına yansıdı.
- 1.8.2018
-
Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
-
Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
-
Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
Menajeri itiraf etti: F.Bahçe, Mbodj’u istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.