Menajeri itiraf etti: F.Bahçe, Mbodj’u istiyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Menajeri itiraf etti: F.Bahçe, Mbodj’u istiyor

    Menajeri itiraf etti: F.Bahçe, Mbodj’u istiyor

    'nin stoper adayları arasında yer alan 'in menajeri , Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz " dedi.

    'nin stoper adayları arasında yer alan 'in menajeri , Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz " dedi. Devroe, " oyuncuyla ilgili bir süredir takip yapıyordu. Fenerbahçe de oyuncuyu kiralamak istiyor. Anderlecht ise tüm seçeneklere açık" diye konuştu. Öte yandan Kanarya'nın, Fransız stoper Kurt Zouma'yı kiralamak için 'ye 1.5 milyon euro teklif ettiği iddiaları da Ada basınına yansıdı.

    1. 1.8.2018
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