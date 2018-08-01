İstanbulspor'dan Fenerbahçe'ye ziyaret – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    İstanbulspor'dan 'ye ziyaret

    İstanbulspor'dan <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye ziyaret

    İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve beraberindeki heyet, Kulübü Başkanı 'u ziyaret etti.

    ile Cagliari arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde sarı lacivertli kulübün başkanı , misafirlerini makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede iki kulüp başkanının yanı sıra Başkan Vekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinden Danabaş ile İstanbulspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yurttaş ve Bayram Saral da yer aldı.

    Ziyarette başkanlar birbirlerine forma hediye etti. Koç, Sarıalioğlu'na hediye ettiği formanın üzerine "Sevgili Başkan, yeni sezonda İstanbulspor'un yolu açık, şansı bol olsun. Kalpler Beraber" yazarak imza attı.

    1. 1.8.2018 18:42
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