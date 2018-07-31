Fenerbahçe, Cagliari ile karşılaşacak – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    , ile karşılaşacak

    Fenerbahçe, Cagliari ile karşılaşacak

    Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi ile oynayacağı maç öncesinde son hazırlık mücadelesini, yarın temsilcisi ile yapacak

    Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın 'nın ekibiyle karşı karşıya gelecek.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

    öncesinde ilk hazırlık maçını 'da, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayan Fenerbahçe, ardından kamp çalışmaları için 'nin Lozan kentine gitti.

    İsviçre kampında Lozan ve Fulham takımlarıyla özel maçta karşılaşan sarı-lacivertliler, bu sezon 'de taraftarı önüne ise ilk kez Feyenoord mücadelesinde çıktı. temsilcisiyle hazırlık maçında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra 'de 4 günlük bir kamp süreci geçirdi. Bu süreçte Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşan Fenerbahçe, ardından İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürdü.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak sarı-lacivertliler, Portekiz'in takımıyla play-off'a yükselebilmek için 2 karşılaşma oynayacak. Yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak Fenerbahçe, rövanşa ise 14 Ağustos Salı günü çıkacak.

    Sarı-lacivertliler, 'de bu sezon ilk maçını ise 11 Ağustos Cumartesi günü ile yapacak.

    1. 31.7.2018 10:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Cagliari ile karşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN