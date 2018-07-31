Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ’de hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’de hazırlıklar sürüyor

    , Şampiyonlar Ligi 3. turunda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Sezona Şampiyonlar Ligi parolasıyla başlayan , Şampiyonlar Ligi 3 turunda karşılaşacağı karşılaşması hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.

    Günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertliler yarın Seri A takımlarından Cagliari ile saat 21.00'da hazırlık maçı yapacak.
    1. 31.7.2018 13:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN