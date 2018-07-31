Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda karşılaşacağı Benfica maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertliler yarın İtalya Seri A takımlarından Cagliari ile saat 21.00'da hazırlık maçı yapacak.
- 31.7.2018 13:49
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UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
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Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 1
Yorum
OH VALLA BEDAVA OH VALLA BEDAVA . BEDAVAYA OYUNCU. GS DE EN DİYE YE 3 MİLYON VERSEK Mİ VERMESEK Mİ DİYE TARTIŞALIM
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Artik taraftarlar en az başkan kadar olayları yakından takip ediyor ve gerçeklerle yüzleşmeyi biliyor. Yani, safsatayla kandırılması cok zor
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