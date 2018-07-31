Altınordu'dan Ahmethan Köse atağı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Ahmethan Köse'ye talip oldu.
Son dönemde Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin yanı sıra İzmir'de hazırlık maçı oynayarak ilişkilerini geliştiren Altınordu ve Fenerbahçe bu kez Ahmethan için temasa geçti. Fenerbahçe'de kiralık listesine konulması beklenen 21 yaşındaki forvet için Altınordu'nun nabız yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de profesyonel olan Ahmethan, geçen sezon kiralık oynadığı Boluspor'da sadece 2 maçta görev aldı. Ahmethan, alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terletti.
Öte yandan Altınordu, Bursaspor'un genç santrforu Kubilay'ı da listesinde tutuyor.
- 31.7.2018 14:10
- Güncelleme: 31.7.2018 14:11
-
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
-
Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 1
Yorum
OH VALLA BEDAVA OH VALLA BEDAVA . BEDAVAYA OYUNCU. GS DE EN DİYE YE 3 MİLYON VERSEK Mİ VERMESEK Mİ DİYE TARTIŞALIM
-
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Artik taraftarlar en az başkan kadar olayları yakından takip ediyor ve gerçeklerle yüzleşmeyi biliyor. Yani, safsatayla kandırılması cok zor
Altınordu'dan Ahmethan Köse atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.