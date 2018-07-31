Altınordu Ahmethan Köse'ye talip oldu
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'dan atağı

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'dan <a href="/index/ahmethan-kose?id=b4c2ba27-53de-42d6-9cbd-34a2d231c710" class="" rel="tag">Ahmethan Köse</a> atağı

    1'inci  Lig ekiplerinden , 'nin genç golcüsü 'ye talip oldu.

    Son dönemde Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin yanı sıra 'de hazırlık maçı oynayarak ilişkilerini geliştiren ve bu kez Ahmethan için temasa geçti. 'de kiralık listesine konulması beklenen 21 yaşındaki forvet için 'nun nabız yokladığı öğrenildi. Fenerbahçe'de profesyonel olan Ahmethan, geçen sezon kiralık oynadığı 'da sadece 2 maçta görev aldı. Ahmethan, alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terletti.

    Öte yandan Altınordu, 'un genç santrforu Kubilay'ı da listesinde tutuyor.

    1. 31.7.2018 14:10
    2. Güncelleme: 31.7.2018 14:11
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