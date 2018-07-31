Fenerbahçe-Cagliari maçının biletleri genel satışa çıktı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    -Cagliari maçının biletleri genel satışa çıktı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>-Cagliari maçının biletleri genel satışa çıktı

    Şampiyonlar Ligi’nde ile oynanacak ön eleme maçı öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren , yarın İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak. Maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.

    Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde ile karşılaşacak olan , bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Cagliari ile yarın hazırlık maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmanın biletlerini genel satışa çıkardı. Taraftarlar Passolig'in internet sitesinden mücadelenin biletlerini alabilecekler. Öğrenci biletleri ise sadece stadyumda bulunana Passolig gişesinden temin edilebilecek.

    Fenerbahçe-Caglari hazırlık maçının biletleri şu şekilde:
    Öğrenci Tribünü: 20
    Misafir Tribünü: 54
    Fenerium Üst H-I Blok: 109 TL
    - H Blok: 194.50 TL
    - F Blok: 248 TL
    Fenerium Alt - G Blok: 216 TL
    1. 31.7.2018 11:18
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