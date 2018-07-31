Fenerbahçe-Cagliari maçının biletleri genel satışa çıktı
Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanacak ön eleme maçı öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yarın İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak. Maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.
Fenerbahçe-Caglari hazırlık maçının biletleri şu şekilde:
Öğrenci Tribünü: 20 TL
Misafir Tribünü: 54 TL
Fenerium Üst H-I Blok: 109 TL
Fenerium Alt - H Blok: 194.50 TL
Fenerium Alt - F Blok: 248 TL
Fenerium Alt - G Blok: 216 TL
- 31.7.2018 11:18
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