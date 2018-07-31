Başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği Ömer Faruk Beyaz'a birçok Avrupa devi talip. Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde.
Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde
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Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi. Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde
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Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak.
Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde
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Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde
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ALİ KOÇ'TAN ÖMER FARUK AÇIKLAMASI
Altyapı oyuncusu 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz hakkında da konuşan Başkan Koç, "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm. Sportif direktörümüz de görüştü. Daha evvelki yönetimde onlarla mukavele imzaladı. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunun en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Futbolda bazen aileler, çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki kariyerine büyük katkıda bulunuyorlar. Bazıları da tam tersi. Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirirler" ifadelerini kullanmıştı.