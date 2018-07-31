Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde

ALİ KOÇ'TAN ÖMER FARUK AÇIKLAMASI

Altyapı oyuncusu 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz hakkında da konuşan Başkan Koç, "Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. Kendisiyle ve ailesiyle iki defa görüştüm. Sportif direktörümüz de görüştü. Daha evvelki yönetimde onlarla mukavele imzaladı. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunun en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafasını karıştırmaktadır. Futbolda bazen aileler, çocuklarını o kadar iyi yetiştiriyorlar ki kariyerine büyük katkıda bulunuyorlar. Bazıları da tam tersi. Ömer Faruk'un ailesi umarım çocuklarını uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edecek şekilde yetiştirirler" ifadelerini kullanmıştı.