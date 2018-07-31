İşte Phillip Cocunun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü... - Galeri - Fotomaç
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İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçı öncesi forvet transferinin bitirilmesi istedi, Comolli harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki üç forvet adayı...
31 Temmuz 2018 Salı, 10:08:31
Güncelleme: 10:08:44
İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Teknik direktör Phillip Cocu, takımını yeni formasyona ve yeni futbol anlayışına adapte etmeye çalışırken sportif direktör Damien Comolli ile sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.
İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Andre Ayew'in transferinden dolayı çok mutlu olan Hollandalı hocanın, Comolli'den forvet transferinin kısa süre içinde çözülmesini istediği öğrenildi.
İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Zamanın aleyhlerine işlediğini belirten Cocu, Roberto Soldado'nun takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğunu ancak kritik Benfica maçlarında fazladan bir hücum silahının kendilerine büyük avantaj sağlayacağını söyledi.
İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Comolli'nin ise buna karşılık olarak birkaç isim üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu hafta içerisinde forvet takviyesini bitirmeye çalışacaklarını söylediği bildirildi.
İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
Bu hafta İngiltere'ye gitmesi beklenen Comolli'nin listesinde ise 3 isim öne çıkıyor.
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