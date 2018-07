Ali Koç'un kulüp dergisinin Ağustos sayında yer alan yazısı şöyle;



"Sevgili Fenerbahçe Ailesi,

Geçtiğimiz ay, önce 24 Temmuz tarihinde, FB TV'de yayınlanan Camiaya Sesleniş programında, sonrasında ise 28 Temmuz'da Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda, camiamıza hitap ettik. Kulübümüzün içerisinde bulunduğu finansal durumu ve mali tablolarımızı sizlere söz verdiğimiz şeffaflık ilkesi doğrultusunda her detayıyla anlatmayı ve bu hususlar ile ilgili yol haritalarımızı paylaşmayı hedefledik.



Kulübümüz ile ilgili her anlamda gerçekçi olma sorumluluğu ile ortaya koyduğumuz durum olumlu olmasa da, içinde bulunduğumuz mevcut şartlar bizleri asla yıldırmayacak. Tüm bu zorluklara rağmen, Fenerbahçe camiasının potansiyeline olan inancımız, sahip olduğumuz eşsiz aidiyet duygusu, taraftarımıza duyduğumuz sonsuz güven ve hiç elden bırakmayacağımız aile olma bilinci ile omuz omuza vererek tüm badireleri geride bırakacağız.

Bu noktada, yönetimi devraldığımız günden bugüne Fenerium'a gösterilen ilgi, kombine satışlarının 40 bine, forma satışlarının 100 bine ulaşması, Fenerbahçe taraftarının gücünü ve bağlılığını bir kez daha gösterdi. Yönetim kurulu olarak verilen maddi ve manevi destek için ne kadar teşekkür etsek azdır.



Bizler de bu süreçte büyük taraftarımıza layık olabilmek adına özveriyle çalışıyoruz. Seçim sürecinde söz verdiğim doğrultuda, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne yapılan 50 milyon USD hibe ile Futbol A.Ş.'deki sermaye arttırımı çalışmalarımız mevzuatlar çerçevesinde devam ediyor.

Bunun yanı sıra yönetim kurulu kefaleti ile, acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için, geri ödemesine bir yıl sonra başlayacağımız 5 yıl vadeli düşük faizli, 50 milyon USD tutarında bir kredi kaynağını kulübün kullanımına hazır hale getirerek, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanmaya başladık.

Bunlara ilaveten, mevcut yüksek faizli borçlarımızın 50 milyon USD tutarındaki kısmını yeniden yapılandırmak amacıyla, düşük faizli yeni bir kredi kaynağını da kullanıma hazır hale getirdik.



Ayrıca mali anlamda kulübümüzün içerisinde bulunduğu, ancak ve ancak elbirliği ile atlatabileceğimiz zorluklar için imkanı olan Fenerbahçeli iş insanlarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Fenerbahçemizin kurtuluşu ve geleceği için Fenerbahçeli olmanın sorumluluğunu hisseden ve bu doğrultuda harekete geçen ve geçecek herkese şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum.



Hayatınızın herhangi bir döneminde Fenerbahçe'ye katkı yapmayı düşündüyseniz, büyük bir samimiyetle bilmenizi isterim ki, tam zamanı bugündür.

#Yeniden Fenerbahçe mottosu ile başladığımız bu sezonda, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan her değeri yeniden hatırlamak ve yaşamak için, gecemizi gündüzümüze katarak 7'den 70'e ortak hedeflerimiz için kenetlenmeliyiz. Yeniden umutları, başarıları, birliğimizin gücünü yaşamak en büyük temennimiz.



Kulübümüzün amiral gemisi olan futbol takımımızın yeniden yapılanma süreci ise devam etmektedir. Çalışmalarımızı hem Ligde hem de Avrupa'da taraftarın uzun vadeli olarak gurur duyacağı bir Fenerbahçe için yapıyoruz. Bunu yaparken de yılların alışkanlıklarını kırarak, kulübümüze hem sportif hem ekonomik açıdan katkı sağlayacak, sürdürülebilir başarı için gereken bir transfer anlayışının ve altyapı modelinin ilk tohumlarını atıyoruz.

Bu bağlamda kadromuza potansiyeli yüksek, genç, gelecek vadeden, armaya yakışacak futbolcular katmaya özen gösteriyoruz. Altyapı anlayışı ve yatırımlarıyla örnek olan Altınordu Futbol Kulübü'nden Berke Özer ve Barış Alıcı'yı, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer ettik. Genç yaşlarına rağmen önceki takımlarında parlayarak sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da dikkat çekmiş Berke, Barış ve Ferdi'ye sonsuz başarılar diliyorum.



Bununla beraber, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, geleceğimiz ve mali bağımsızlığımız adına, futbolda ve mücadele ettiğimiz diğer branşlarda aslolan ana hedefimiz, özkaynağımızdan sporcu yetiştirme ve geliştirme konusunda gereken yatırım ve çalışmaları titizlikle hayata geçirmektir.

Bu anlayışla, altyapımızda yetişen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Gümüşkaya ile profesyonel sözleşme imzalamamız, geleceğe daha umutla bakmamız açısından umut vericidir. Hatta bu oyunculardan ikisi Fenerbahçe Spor Okullarımızdan bu seviyeye yükseldiler.

Geçtiğimiz günlerde Swansea takımından, satın alma opsiyonlu olarak bir yıllığına kiraladığımız Andre Ayew'in de deneyimi ve becerileriyle takımımıza çok önemli katkılar vereceğine inanıyor, kendisine hoş geldin diyoruz.



Futbolda sezonun başlamasına da çok az süre kala parolamızın 'şampiyonluk' olacağı bu dönem, bizim için ayrıca çok önemli bir yere sahip olacak. Önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanan ligimizin bu sezonki ismi unutulmaz efsanemiz "Lefter Küçükandonyadis".



Sezon içinde inişler, çıkışlar, iyi günler, kötü günler mutlaka olacaktır ancak burada önemli olan Lefter'in "Futbolda gözyaşı dökmesini bilmeyen insan, sevinmesini asla öğrenemez" sözlerinden yola çıkarak, sezon sonunda yaşayacağımız sevince olan inancımızı sezon içinde asla kaybetmememiz gerektiğidir.



İstisnasız her mücadelede hep birlikte Fenerbahçemizin yanında olarak, statlardan çirkinlikleri arındırarak, iyiliğin öncüsü olarak, sahada centilmenlik için mücadele vererek ve rakiplerimize her zaman saygı duyarak, bu sezonu Lefter'imizin anısına unutulmaz kılmalıyız.



Umut ediyorum ki, Lefter Küçükandonyadis sezonunun sonunda da, hep birlikte, omuz omuza, 1924 yılından beri TFF'nin düzenlediği ulusal şampiyonalardaki, 29. Ulusal Şampiyonluğumuza ulaşacağız.



Fenerbahçe'yi olimpik şubelerde daha da ileri götürmek için çalışmalarımız sürüyor. Avrupa'nın en iyi takımları arasına giren, yıllardır üst üste Euroleauge'de Final Four'a kalan ve Avrupa Şampiyonu olan Erkek Basketbol Takımımıza NBA'in önemli oyun kurucularından Tyler Ennis'i ve tecrübeli pivot Joffrey Lauvergne'i dahil ettik.



Kadın basketbol takımımıza ise 3 yeni yabancı oyuncu transfer ederken başantrenörümüz Valerie Garnier ve kaptanımız Birsel Vardarlı ile 1 yıllık sözleşme yeniledik.



Erkek ve kadın voleybol takımlarımız yeni transferlerle güçlendirildi. Kadın voleybol takımımızın başantrenörlüğüne Zoran Terzic getirildi.

Fenerbahçe'nin spora yaptığı katkılar milli forma altında da başarı getiriyor. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Selen Özbilen ve Aleyna Özkan ile Almanya'da düzenlenen yelken yarışmasında 87 sporcu arasında ikinci olan Fenerbahçe Doğuş Yelken'in olimpik milli sporcusu Çağla Dönertaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



Kulüplerarası U18 Atletizm Ligi'ni hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon tamamlayan atletizm şubemizi ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda genç erkeklerde şampiyonluğa ulaşan kürek takımımızı kutluyorum.



Dünya Şampiyonu atletimiz Ramil Guliyev bizi gururlandırmaya devam ediyor. Haziran ayında Oslo ve Stockholm ayaklarında birinciliği kazanan sporcumuz, Temmuz ayında da Elmas Lig'in (Diamond League) Monaco ayağında 19.99'luk derecesiyle 200 metrede ikinci olmayı başardı. 3 yarışmada da 20 saniyenin altında koşmayı başaran Guliyev'i tebrik ediyorum ve hem Fenerbahçe armasını hem de Türk bayrağını atletizmin zirvesinde taşımaya devam etmesini diliyorum.



Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflerken taraftarımızın desteğinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sağduyusuna her zaman güvendiğimiz taraftarımızdan tek ricamız daima takımlarının yanında olmaları, Türkiye'ye örnek ve öncü olmaları.



Sözlerime son verirken değinmek istediğim en önemli konulardan biri de Fenerbahçemize kurulan 3 Temmuz kumpasıyla ilgili gelişmeler. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde sona eren, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verilen Şike Kumpası Davası'nın 6. duruşma haftasında, mahkemede, kulüp avukatlarının yanı sıra Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin de yer aldı. Fenerbahçe'ye karşı kurulan kumpasın sorumluları hesap verene ve uğradığımız zararlar tazmin edilene kadar da bu davanın yılmaz takipçisi olacağız.

Fenerbahçemize mücadele edeceği her kulvarda sonsuz başarılar diliyor; sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Kalpler Beraber."