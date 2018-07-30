Fenerbahçe'nin Juventus'tan 2 yıllığına kiralamak istediği Marko Pjaca, İngiliz devlerini de peşinden koşturuyor. 23 yaşındaki Hırvat yıldızın piyasası birden yükselirken, oldukça uçuk iddialar ortaya atıldı. The Sun'a göre Juve, Pjaca için Tottenham'ın 20 milyon sterlin'lik teklifini reddetti. İtalyan gazeteci Gianluca Marzio ise Tottenham'ın rakamı daha fazla yukarı çekmeme kararından sonra Everton ve Leicester'ın Pjaca transferinde avantajlı konuma yükseldiğini duyurdu.