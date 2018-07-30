Fenerbahçe'nin istediği Juventus'lu Pjaca'nın borsası yükseldi
Fenerbahçe'nin Juventus'tan 2 yıllığına kiralamak istediği Marko Pjaca, İngiliz devlerini de peşinden koşturuyor.
Fenerbahçe'nin Juventus'tan 2 yıllığına kiralamak istediği Marko Pjaca, İngiliz devlerini de peşinden koşturuyor. 23 yaşındaki Hırvat yıldızın piyasası birden yükselirken, oldukça uçuk iddialar ortaya atıldı. The Sun'a göre Juve, Pjaca için Tottenham'ın 20 milyon sterlin'lik teklifini reddetti. İtalyan gazeteci Gianluca Marzio ise Tottenham'ın rakamı daha fazla yukarı çekmeme kararından sonra Everton ve Leicester'ın Pjaca transferinde avantajlı konuma yükseldiğini duyurdu.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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