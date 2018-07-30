Fenerbahçe'nin istediği Juventus'lu Pjaca'nın borsası yükseldi – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'nin istediği 'lu Pjaca'nın borsası yükseldi

    Fenerbahçe'nin istediği Juventus'lu Pjaca'nın borsası yükseldi

    'nin 'tan 2 yıllığına kiralamak istediği , devlerini de peşinden koşturuyor.

    'nin 'tan 2 yıllığına kiralamak istediği , devlerini de peşinden koşturuyor. 23 yaşındaki Hırvat yıldızın piyasası birden yükselirken, oldukça uçuk iddialar ortaya atıldı. 'a göre Juve, Pjaca için Tottenham'ın 20 milyon sterlin'lik teklifini reddetti. İtalyan gazeteci Gianluca Marzio ise Tottenham'ın rakamı daha fazla yukarı çekmeme kararından sonra Everton ve Leicester'ın Pjaca transferinde avantajlı konuma yükseldiğini duyurdu.

    1. 30.7.2018
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