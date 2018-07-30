Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, Phillip Cocu ile birlikte takımda birçok şeyin değiştiğini söyledi. Hollandalı teknik direktörün futbolcunun dilinden iyi anladığını, son derece zarif, karşısındakini dinleyen ve ne istediğini bilen biri olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Phillip Cocu'yla sahada tamamen özgürüz. Bizi sıkmıyor, karmaşık ve zor denklemlere sokmuyor" dedi. Futboldaki görev tanımlamasının Phillip Cocu için değişik işlediğini vurgulayan Josef, "Elbette ki herkesten asli görevini yapmasını istiyor ancak sahada bize özgürlük tanıyor. Mesela ben savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusuyum; ama hücuma da yatkınım, bunu benden istiyor. Herkese aynı şeyi söylüyor, 'Takıntılarımızdan kurtulun' diyor. Değişim işte bence buradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK GOL SÖZÜ VERDİ

Phillip Cocu'nun bankolarından olması beklenen Josef de Souza, "Bu sezon sahada daha golcü bir Josef göreceksiniz" iddiasında. Sambacı, yeni sisteme yavaş yavaş alıştıklarını, Cagliari ile oynanacak hazırlık maçında taşları biraz daha yerine oturtmaya çalışacaklarını kaydetti.