Josef de Souza, Fenerbahçe’deki değişimi anlattı – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    de , ’deki değişimi anlattı

    <a href="/index/josef?id=2bd2daf5-d946-4f29-9564-ad69e07f58a1" class="" rel="tag">Josef</a> de <a href="/index/souza?id=d0934141-aac8-4fde-96f4-26dac6310670" class="" rel="tag">Souza</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’deki değişimi anlattı

    herkesin bir görev tanımlaması vardır. ben savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusu olarak bilinirim. Ancak Cocu bizden bunlara takılı kalmamamızı, özgür hareket etmemizi istiyor. Değişim bence buradan başlıyor”

    'nin orta sahadaki dinamosu de , ile birlikte takımda birçok şeyin değiştiğini söyledi. Hollandalı teknik direktörün futbolcunun dilinden iyi anladığını, son derece zarif, karşısındakini dinleyen ve ne istediğini bilen biri olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "'yla sahada tamamen özgürüz. Bizi sıkmıyor, karmaşık ve zor denklemlere sokmuyor" dedi. Futboldaki görev tanımlamasının Phillip Cocu için değişik işlediğini vurgulayan , "Elbette ki herkesten asli görevini yapmasını istiyor ancak sahada bize özgürlük tanıyor. ben savunma ağırlıklı bir orta saha oyuncusuyum; ama hücuma da yatkınım, bunu benden istiyor. Herkese aynı şeyi söylüyor, 'Takıntılarımızdan kurtulun' diyor. Değişim işte bence buradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

    DAHA ÇOK GOL SÖZÜ VERDİ

    Phillip Cocu'nun bankolarından olması beklenen Josef de , "Bu sezon sahada daha golcü bir Josef göreceksiniz" iddiasında. Sambacı, yeni sisteme yavaş yavaş alıştıklarını, Cagliari ile oynanacak hazırlık maçında taşları biraz daha yerine oturtmaya çalışacaklarını kaydetti.

    1. 30.7.2018
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