Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde Giuliano'ya sürpriz bir talip çıktı. Yıldızlarını bir bir satan Gremio taraftarının tepkisi üzerine Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuliano'ya göz dikti. Esportesi İnterativo kanalında yer alan iddiaya göre Gremio, Kanarya'ya teklifini sundu.



COCU: KALSIN

Gremio, teknik direktörü Renato Gaucho'nun isteği üzerine 5 milyon euro'luk bir teklif iletirken, Kanarya ise bu rakamı dinlemedi bile... Fikri sorulan sportif direktör Damien Comolli kson ararı teknik direktör Phillip Cocu'ya bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı ligin başlamasına kısa süre kala Giuliano'nun gidişine karşı çıkıyor.