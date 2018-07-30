Giuliano’dan Fenerbahçe'ye kötü sürpriz – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    ’dan 'ye kötü sürpriz

    Giuliano’dan Fenerbahçe'ye kötü sürpriz

    Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde 'ya sürpriz bir talip çıktı.

    Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde 'ya sürpriz bir talip çıktı. Yıldızlarını bir bir satan Gremio taraftarının tepkisi üzerine 'nin 10 numarası Giuliano'ya göz dikti. Esportesi İnterativo kanalında yer alan iddiaya göre Gremio, Kanarya'ya teklifini sundu.

    COCU: KALSIN
    Gremio, teknik direktörü Renato Gaucho'nun isteği üzerine 5 milyon euro'luk bir teklif iletirken, Kanarya ise bu rakamı dinlemedi bile... Fikri sorulan sportif direktör Damien Comolli kson ararı Phillip Cocu'ya bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı ligin başlamasına kısa süre kala Giuliano'nun gidişine karşı çıkıyor.

    1. 30.7.2018
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