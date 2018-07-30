Giuliano’dan Fenerbahçe'ye kötü sürpriz
Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde Giuliano'ya sürpriz bir talip çıktı.
Sarı-lacivertli taraftarların yeni transferleri beklediği dönemde Giuliano'ya sürpriz bir talip çıktı. Yıldızlarını bir bir satan Gremio taraftarının tepkisi üzerine Fenerbahçe'nin 10 numarası Giuliano'ya göz dikti. Esportesi İnterativo kanalında yer alan iddiaya göre Gremio, Kanarya'ya teklifini sundu.
COCU: KALSIN
Gremio, teknik direktörü Renato Gaucho'nun isteği üzerine 5 milyon euro'luk bir teklif iletirken, Kanarya ise bu rakamı dinlemedi bile... Fikri sorulan sportif direktör Damien Comolli kson ararı teknik direktör Phillip Cocu'ya bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı ligin başlamasına kısa süre kala Giuliano'nun gidişine karşı çıkıyor.
- 30.7.2018
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Eski başkan Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!
Toplam 6
Yorum
Casperkarpuz Aziz beyi 3 temmuz şiirini okuması için kürsüye davet ediyoruz
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Eski başkan Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!
Toplam 6
Yorum
dasd her 2 lafından birisi 3 temmuz olan bir adam isterse kitap yazsın umursamam nerde o kadar para aziz yıldırım
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Ömer Faruk Beyaz'a Tottenham, Real Madrid ve Arsenal talip
Toplam 7
Yorum
Realist Fener kendi oyuncusunu oyle birakmaz. Ama 15 lik cocuga malesef profesyonel imza attrimazsiniz. Sayin Ali Koc bu isle bizzat ilgilleniyor
Giuliano’dan Fenerbahçe'ye kötü sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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