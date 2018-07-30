Reyes’in kafası karışık – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Reyes’in kafası karışık

    Reyes’in kafası karışık

    Teklif üstüne teklif alan Meksikalı stoper, büyük kararsızlık yaşıyor. En son talip oldu, ’nin şansı biraz daha azaldı

    Porto'nun sözleşmesini uzatmayıp serbest bıraktığı Diego Reyes, bonservis ücretinin olmaması nedeniyle birçok kulübün iştahını kabartıyor. de Meksikalı stoperin transferi için fırsat kollayan takımlardan birisi. Ancak Kanarya, taliplerinin giderek artması nedeniyle Reyes için henüz bitirici darbeyi vuramadı. West Ham ve 'dan sonra Bordeaux da bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncuya kanca atınca işler karışmıştı. Şimdi de , Reyes'e teklif iletti. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Reyes'in teklifler nedeniyle iyice kararsız kaldığı vurgulandı.

    İNDİ YAKIN DURUYOR
    Kanarya'nın stoper adaylarından biri de Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj ile birlikte 'nin Hollandalısı Bruno Martins İndi... İndi'yi Southampton da istiyor. Ada ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna karşılık 'ye takasta İngiliz stoper Jack Stephens'i teklif etti. İki kulübün görüşmeleri sürerken, Hollanda basını, İndi'nin F.Bahçe'ye "yakın durduğunu" yazdı. Kanarya'nın teklifi kiralama.

    1. 30.7.2018
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