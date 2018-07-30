Reyes’in kafası karışık
Teklif üstüne teklif alan Meksikalı stoper, büyük kararsızlık yaşıyor. En son Watford talip oldu, Fenerbahçe’nin şansı biraz daha azaldı
Porto'nun sözleşmesini uzatmayıp serbest bıraktığı Diego Reyes, bonservis ücretinin olmaması nedeniyle birçok kulübün iştahını kabartıyor. Fenerbahçe de Meksikalı stoperin transferi için fırsat kollayan takımlardan birisi. Ancak Kanarya, taliplerinin giderek artması nedeniyle Reyes için henüz bitirici darbeyi vuramadı. West Ham ve Newcastle United'dan sonra Bordeaux da bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncuya kanca atınca işler karışmıştı. Şimdi de Watford, Reyes'e teklif iletti. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Reyes'in teklifler nedeniyle iyice kararsız kaldığı vurgulandı.
İNDİ YAKIN DURUYOR
Kanarya'nın stoper adaylarından biri de Anderlecht'ten Senegalli Kara Mbodj ile birlikte Stoke City'nin Hollandalısı Bruno Martins İndi... İndi'yi Southampton da istiyor. Ada ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusuna karşılık Stoke City'ye takasta İngiliz stoper Jack Stephens'i teklif etti. İki kulübün görüşmeleri sürerken, Hollanda basını, İndi'nin F.Bahçe'ye "yakın durduğunu" yazdı. Kanarya'nın teklifi kiralama.
- 30.7.2018
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
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