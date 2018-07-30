Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi

İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak...

30 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:43:41 Güncelleme: 01:45:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





