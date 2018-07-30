Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi - Galeri - Fotomaç
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi

    İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak...
    30 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:43:41 Güncelleme: 01:45:23
    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    • 7
    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak...

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti.

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti.

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME
    Sarı-Lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi.

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi

    29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak. (SABAH)

    Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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    • 7
    Fenerbahçeden Bonyye Ayew tarifesi
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