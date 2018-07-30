İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak...
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:43:41
Güncelleme: 01:45:23
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Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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İngiliz ekibin yüksek ücretinden kurtulmak istediği 29 yaşındaki yıldıza, Ayew'in maliyeti olan 4.7 milyon Euro'yu teklif eden sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Wilfried Bony kabul ederse sağlık raporlarına göre imzalar atılacak...
Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti.
Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti.
Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME
Sarı-Lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi.
Fenerbahçe'den Bony'ye Ayew tarifesi
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29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak. (SABAH)