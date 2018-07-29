Kanarya'nın bu sezon da kiralamak istediği Vincent Janssen'e Marsilya kancası... Mario Balotelli ile anlaşamayan Fransız ekibi, Tottenham'ın forveti için teklif yaptı. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun geleceği 1 hafta içinde belli olacak.