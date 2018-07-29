Ligue 1 ekibi Marsilya Janssen'e talip!
Kanarya'nın bu sezon da kiralamak istediği Vincent Janssen'e Marsilya kancası...
Kanarya'nın bu sezon da kiralamak istediği Vincent Janssen'e Marsilya kancası... Mario Balotelli ile anlaşamayan Fransız ekibi, Tottenham'ın forveti için teklif yaptı. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun geleceği 1 hafta içinde belli olacak.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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