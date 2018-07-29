Ligue 1 ekibi Marsilya Janssen'e talip! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ligue 1 ekibi Janssen'e talip!

    Ligue 1 ekibi Marsilya Janssen'e talip!

    'nın bu sezon da kiralamak istediği 'e kancası...

    'nın bu sezon da kiralamak istediği 'e kancası... ile anlaşamayan Fransız ekibi, Tottenham'ın forveti için teklif yaptı. 24 yaşındaki Hollandalı oyuncunun geleceği 1 hafta içinde belli olacak.

    1. 29.7.2018
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