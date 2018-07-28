Stoke City'den Mame Diouf Fenerbahçe'nin radarında! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'den Fenerbahçe'nin radarında!

    Stoke City'den Mame Diouf Fenerbahçe'nin radarında!

    ’ya bir daha; formül yine kiralama

    Kara Mbodj için zemin yoklayan F.Bahçe, bir 'nin daha peşinde: ! FutbolArena'nın haberine göre; ileri uçta elinde sadece kalan , 'den düşen 'nin 30 yaşındaki forvetini yakın takibe aldı. Formül ise yine kiralama.

    İSTİKRARI YÜKSEK
    Kariyerinde , Blackburn Rovers ve Hannover 96 formaları da giyen Mame Diouf, üç sezonda Stoke'ta 133 maça çıkıp 24 gol attı, 9 asist yaptı. Hannover'de zirve yapan (71 maç-35 gol-15 asist) ünlü forvet, Senegal 'nın formasını ise 51 kez terletti ve 11 kez ağları sarsmayı başardı.

    1. 28.7.2018
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