Stoke City'den Mame Diouf Fenerbahçe'nin radarında!
Kanarya’ya bir Senegalli daha; formül yine kiralama
Kara Mbodj için zemin yoklayan F.Bahçe, bir Senegalli'nin daha peşinde: Mame Diouf! FutbolArena'nın haberine göre; ileri uçta elinde sadece Roberto Soldado kalan Kanarya, Premier Lig'den düşen Stoke City'nin 30 yaşındaki forvetini yakın takibe aldı. Formül ise yine kiralama.
İSTİKRARI YÜKSEK
Kariyerinde Manchester United, Blackburn Rovers ve Hannover 96 formaları da giyen Mame Diouf, üç sezonda Stoke'ta 133 maça çıkıp 24 gol attı, 9 asist yaptı. Hannover'de zirve yapan (71 maç-35 gol-15 asist) ünlü forvet, Senegal Milli Takımı'nın formasını ise 51 kez terletti ve 11 kez ağları sarsmayı başardı.
- 28.7.2018
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kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Her sey icin anket yapilan bir ülkede, eski ve yeni baskana olan inanma ve itimat konularinda niye bir anket yapilmaz ki ?
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