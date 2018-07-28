Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica'da Başkan Luis Filipe Vieira, taraftara seslendi. 7 Ağustos'ta yapılacak maç öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Başkan Vieira, "F.Bahçe ile oynayacağımız maç ile sezonu açıyoruz. Taraftarlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tutku ve güvenle Benfica'yı destekleyiniz. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz" diye konuştu.



HEGEMONYA SÜRER

Portekiz Ligi'nde 4 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sene Porto'nun arkasında 2. sırada kalan Benfica, yeniden başarıya ulaşmak istiyor. 36 kez Portekiz Ligi, 2 kez de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Benfica'da Başkan Vieira, "Büyük zaferlerimizle, Portekiz futbolundaki hegemonyamızı sürdüreceğiz. Buna F.Bahçe maçı ile birlikte başlayalım" diyerek iddialı ifadeler kullandı.



DNA'MIZDA PES ETMEK YOK

Benfica 2. Başkanı Domingos Almeida Lima, Başkan Luis Filipe Vieira'yı destekleyici nitelikte açıklamalarda bulundu. F.Bahçe ile zor geçecek iki maç yapacaklarını bildiren Lima, buna rağmen turu geçeceklerine emin olduğunu söyledi. Lima, "Biz Benfica'yız. DNA'mızda pes etmek yoktur, savaşmak vardır. Genetik kodlarımızda sürekli zaferleri arzulamak var. Şanslıyım ki bu takımın yöneticilerinden biri oldum" sözlerini sarf etti.