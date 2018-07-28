Benfica Fenerbahçe maçı öncesi iddialı!
Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, bu sezon Avrupa’da “Yeniden fetih” anlayışını benimseyeceklerini söylerken, “F.Bahçe maçı ile zaferlere başlayacağız” dedi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica'da Başkan Luis Filipe Vieira, taraftara seslendi. 7 Ağustos'ta yapılacak maç öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Başkan Vieira, "F.Bahçe ile oynayacağımız maç ile sezonu açıyoruz. Taraftarlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tutku ve güvenle Benfica'yı destekleyiniz. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz" diye konuştu.
HEGEMONYA SÜRER
Portekiz Ligi'nde 4 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sene Porto'nun arkasında 2. sırada kalan Benfica, yeniden başarıya ulaşmak istiyor. 36 kez Portekiz Ligi, 2 kez de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Benfica'da Başkan Vieira, "Büyük zaferlerimizle, Portekiz futbolundaki hegemonyamızı sürdüreceğiz. Buna F.Bahçe maçı ile birlikte başlayalım" diyerek iddialı ifadeler kullandı.
DNA'MIZDA PES ETMEK YOK
Benfica 2. Başkanı Domingos Almeida Lima, Başkan Luis Filipe Vieira'yı destekleyici nitelikte açıklamalarda bulundu. F.Bahçe ile zor geçecek iki maç yapacaklarını bildiren Lima, buna rağmen turu geçeceklerine emin olduğunu söyledi. Lima, "Biz Benfica'yız. DNA'mızda pes etmek yoktur, savaşmak vardır. Genetik kodlarımızda sürekli zaferleri arzulamak var. Şanslıyım ki bu takımın yöneticilerinden biri oldum" sözlerini sarf etti.
- 28.7.2018
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Toplam 1
Yorum
kalpler beraber fener altınordu büyük dost..her zaman.
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 5
Yorum
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