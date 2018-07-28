Benfica Fenerbahçe maçı öncesi iddialı! – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    maçı öncesi iddialı!

    Benfica Fenerbahçe maçı öncesi iddialı!

    Başkanı , bu sezon Avrupa’da “Yeniden fetih” anlayışını benimseyeceklerini söylerken, “F.Bahçe maçı ile zaferlere başlayacağız” dedi

    'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi 'da Başkan , taraftara seslendi. 7 Ağustos'ta yapılacak maç öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Başkan Vieira, "F.Bahçe ile oynayacağımız maç ile sezonu açıyoruz. Taraftarlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tutku ve güvenle Benfica'yı destekleyiniz. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz" diye konuştu.

    HEGEMONYA SÜRER
    'nde 4 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra geçen sene Porto'nun arkasında 2. sırada kalan Benfica, yeniden başarıya ulaşmak istiyor. 36 kez Portekiz Ligi, 2 kez de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Benfica'da Başkan Vieira, "Büyük zaferlerimizle, Portekiz futbolundaki hegemonyamızı sürdüreceğiz. Buna F.Bahçe maçı ile birlikte başlayalım" diyerek iddialı ifadeler kullandı.

    DNA'MIZDA PES ETMEK YOK
    Benfica 2. Başkanı Domingos Almeida Lima, Başkan Luis Filipe Vieira'yı destekleyici nitelikte açıklamalarda bulundu. F.Bahçe ile zor geçecek iki maç yapacaklarını bildiren Lima, buna rağmen turu geçeceklerine emin olduğunu söyledi. Lima, "Biz Benfica'yız. 'mızda pes etmek yoktur, savaşmak vardır. Genetik kodlarımızda sürekli zaferleri arzulamak var. Şanslıyım ki bu takımın yöneticilerinden biri oldum" sözlerini sarf etti.

    1. 28.7.2018
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