Fenerbahçe'de yeni gözde Halil İbrahim Dervişoğlu – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'de yeni gözde

    Fenerbahçe'de yeni gözde Halil İbrahim Dervişoğlu

    Forvette Janssen’i tekrar kiralamayı gündeme alan F.Bahçe, ’ın genç golcüsü ile de ilgileniyor

    Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan , forvet arayışını sürdürüyor. Al Wahda'ya satılan Fernandao'dan doğan boşluğu doldurmak için yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamayan yönetim, Vincent Janssen'i tekrar kiralamayı gündemine almıştı. Sarı-lacivertli ekibin bu bölge için 'nın takımında forma giyen ile de ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun, 'ye gelmesini istemeyen babasının ikna edilmesi halinde kadroya katılacağı iddia edildi.

    21 GOL, 9 ASİST
    Adı Beşiktaş ve 'la da anılan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'nin eski hocası Advocaat'ın öğrencisi. U19 'nda da oynayan Dervişoğlu, geçen yıl Sparta II ile ligde 21 gol, 9 asistlik harika bir performansa imza attı. Genç santrforun bonservis bedeli 1.5 milyon euro.

    MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE
    Fenerbahçe'nin 'da forması giyen Muhammed Kiprit'i de forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Ana mevkisi santrfor olan Kiprit, kanatlarda da görev yapabiliyor.

    1. 26.7.2018
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