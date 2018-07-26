Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, forvet arayışını sürdürüyor. Al Wahda'ya satılan Fernandao'dan doğan boşluğu doldurmak için yaptığı girişimlerden şu ana kadar sonuç alamayan yönetim, Vincent Janssen'i tekrar kiralamayı gündemine almıştı. Sarı-lacivertli ekibin bu bölge için Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu ile de ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye gelmesini istemeyen babasının ikna edilmesi halinde kadroya katılacağı iddia edildi.



21 GOL, 9 ASİST

Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'nin eski hocası Advocaat'ın öğrencisi. U19 Milli Takımı'nda da oynayan Dervişoğlu, geçen yıl Sparta II ile ligde 21 gol, 9 asistlik harika bir performansa imza attı. Genç santrforun bonservis bedeli 1.5 milyon euro.



MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin Almanya'da Hertha Berlin forması giyen Muhammed Kiprit'i de forvet listesine eklediği ileri sürüldü. 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Ana mevkisi santrfor olan Kiprit, kanatlarda da görev yapabiliyor.