Fenerbahçe, Altınordu tesislerinde idman yaptı
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    , Altınordu tesislerinde idman yaptı

    Fenerbahçe, Altınordu tesislerinde idman yaptı

    1. Lig ekiplerinden Altınordu ile Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan , Torbalı-Selçuk arasındaki 'nde idman yaptı.

    ile Altınordu arasında oynanacak dostluk maçı için 'e gelen Fenerbahçe, 'nde antrenmana çıktı. Altınordu ile özel bir karşılaşma yapacak olan sarı lacivertli takım, taktik çalıştı. Bir grup taraftar ise içeriye alınmayınca ise slogan attı. İki takım arasındaki maç ise Cuma günü Bornova Belediye Stadı'nda gerçekleştirilecek.
    1. 26.7.2018 12:04
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