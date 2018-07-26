Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj!
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Bafetimbi 'ten 'e mesaj! Ayew'den cevap gecikmedi!

    Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj! Ayew'den cevap gecikmedi!

    Galatasaraylı Bafetimbi , 'nin yeni transferi 'e twitter hesabından mesaj yolladı

    Bafetimbi , Swansea'den eski takım arkadaşı olan 'e twitter'dan mesaj yolladı.

    Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.

    AYEW'DEN CEVAP GECİKMEDİ
    Andre Ayew Gomis'in mesajına şu yanıtı verdi; "Teşekkürler kardeşim. Doğru adrese giderken, bu güzel şehri görmek için trafiğin avantajlarından faydalanacağım."

    1. 26.7.2018 15:09
    2. Güncelleme: 26.7.2018 16:31
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