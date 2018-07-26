Bafetimbi Gomis'ten Andre Ayew'e mesaj! Ayew'den cevap gecikmedi!
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'e twitter hesabından mesaj yolladı
Bafetimbi Gomis, Swansea'den eski takım arkadaşı olan Andre Ayew'e twitter'dan mesaj yolladı.
Gomis, Ayew'i etiketleyerek; ''Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış yere gitme, Florya'da buluşalım. Trafikte daha az kalırsın'' yazdı.
AYEW'DEN CEVAP GECİKMEDİ
Andre Ayew Gomis'in mesajına şu yanıtı verdi; "Teşekkürler kardeşim. Doğru adrese giderken, bu güzel şehri görmek için trafiğin avantajlarından faydalanacağım."
- 26.7.2018 15:09
- Güncelleme: 26.7.2018 16:31
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