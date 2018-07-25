Dirar parayı reddetti
- 25.7.2018
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Trabzonspor, yurda döndü
Toplam 3
Yorum
İDMAN FORMASI GS ŞU MACRON UN İDMAN FORMASI BİLE GS NİN FORMALARINDAN DAHA GÜZEL. NİKE DEN BIKTIK.REZALET FORMALARI VAR.SARI KIRMIZI FORMAYI İKİYE BÖLÜYO.
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Galatasaray'da kampın yıldızı İsmail Çipe'nin maaşı şaşırttı!
Toplam 1
Yorum
lala paşa mali hazine sahibi SADECE mi? 6000 tl arkadaşlar. Yavaş önemsizleştirelim.Üst düzey yönetici maaşı bile bu civarda
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 36
Yorum
baki yav HE HE HE....
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