Dirar parayı reddetti – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Dirar parayı reddetti

    Dirar parayı reddetti
    Sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Nabil Dirar'a vatandaşı Aatif ile birlikte takımları Al-Ahli ve Al-Hilal talip olmuştu. Dirar'ın, kendisine Arabistan'dan gelen cazip teklifi reddettiği öğrenildi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun kontratının sonuna kadar F.Bahçe'de kalıp, Avrupa kupalarında boy göstermek istediği ifade edildi.
    1. 25.7.2018
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