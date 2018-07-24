Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    'de hazırlıkları

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

    Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

    Sakatlığı süren ve Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü , takımdan ayrı koşulara başladı.

    Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, , , , ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.

    Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

    Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın 'e gidecek. 'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak , aynı gün 'a dönecek.

    Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.


    1. 24.7.2018 11:19
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