Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.
Sakatlığı süren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü Roberto Soldado, takımdan ayrı koşulara başladı.
Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.
Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın İzmir'e gidecek. İzmir'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak Fenerbahçe, aynı gün İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.
- 24.7.2018 11:19
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Galatasaray'da Benfica bayramı
Toplam 4
Yorum
Uğur Böyle bir düşünce hiçbir gerçek Galatasaraylıya yakışmaz. Haberi okuyunca üzüldüm.
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Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Toplam 2
Yorum
KrAlex Soldado bu saatten sonra fayda sağlamaz en fazla 1 sezon daha oynar. Transfer yapılamazsa 1. forvet Guilano birde alt yapıdan genç forvet.
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Giuliano forma peşinde! Kadroda yer arıyor
Toplam 5
Yorum
KrAlex Soldado artık ilerlemiş yaşına rağmen bu sezondan sonra fayda sağlayacağını düşünmüyorum ya ekonomik kullanacak ya satacaksın. Frvet Guilano
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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