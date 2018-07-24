Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi?
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde futbolcuların, taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.
Sakatlığı süren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanacak karşılaşmalara yetiştirilmeye çalışılan İspanyol golcü Roberto Soldado, takımdan ayrı koşulara başladı.
Antrenmanda yer almayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Salih Uçan, Alper Potuk, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ise özel programlar uygulandı.
Yeni transferlerden Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertliler, yarın İzmir'e gidecek. İzmir'de 28 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak Fenerbahçe, aynı gün İstanbul'a dönecek.
Sarı-lacivertliler, 27 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.
- 24.7.2018 11:20
-
Gomis'in yüzü gülmüyor
Toplam 9
Yorum
öğretici sanki asgari ücret alıyor haspam ! senede 4 milyon euro, yani 22.5 milyon tl indiriyorsun ! daha fazlasını istiyorsan yallah arabistana !
-
Göztepe'de bombaları patlattı
Toplam 1
Yorum
neoplan çok güzel bir transfer. yasin gs de harcanıyordu
-
Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza çağrı: "Kariyeri için F.Bahçe'ye gelmeli"
Toplam 4
Yorum
GS Rıdvan hoca ne olacak Fenerin bu hali?
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü! Soldado Benfica maçına yetişebilecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.