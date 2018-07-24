Ali Koç’tan büyük jest – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’tan büyük jest

    Ali Koç’tan büyük jest

    Başkanı , aralarında oynayacakları hazırlık maçının yayın haklarını devrettiği Altınordu Kulübü’ne büyük jest yaptı.

    ekibinden ile 'yı alan Yönetimi, Altınordu'ya jest yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayıncı kuruluşunun bulunmasına rağmen Altınordu Kulübü'nün kasasına bilet satışının haricinde de para girmesini isteyen Başkan , yayın haklarının da devredilmesi kararını aldı.

    Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Cuma günü saat 21:00'de İzmir'de Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde kendilerine jest yapan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Başkan Ali Koç'un göreve gelmeden önce olduğu gibi göreve geldikten sonra da Altınordu'ya yakın davrandığını söyleyen Orhunbilge, "Özellikle Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferlerinden sonra Fenerbahçe ile yakın dostluğumuz daha da pekişti. Hazırlık maçının hasılatını ve yayın geliri konusunda inisiyatifi bize bırakan Fenerbahçe'ye jestinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
    Karşılaşmanın 1'den yayınlanacağını açıklayan Orhunbilge, "Karşılaşmadan elde edilecek parayı yeni yıldızlar yetiştirmek için tesislerimize harcayacağız" diye konuştu.



    1. 24.7.2018 19:26
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