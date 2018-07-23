Kolombiya'lıMina: Barcelona beni istemezse giderim – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'lıMina: beni istemezse giderim

    <a href="/index/kolombiya?id=d7af18d7-8a4e-4756-ae9f-2af4c5815923" class="" rel="tag">Kolombiya</a>'lıMina: <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> beni istemezse giderim

    Kolombiyalı stoper, teklifleri değerlendirme sinyali verdi

    F.Bahçe ve G.Saray'ın yakından ilgilendiği Yerry Mina, İspanyol basınına verdiği röportajda, istenmemesi halinde 'dan ayrılabileceğini söyledi. Bu durumda gelen tekliflere açık olacağının mesajını veren Kolombiyalı stoper, "Eğer Barça benimle devam etmek istemiyorsa kendim için en doğru tercihi yapacağım. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki amacım burada kalmak" dedi. Mina'yla Everton da yakından ilgileniyor.

    1. 23.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'lıMina: beni istemezse giderim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN