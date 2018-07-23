F.Bahçe ve G.Saray'ın yakından ilgilendiği Yerry Mina, İspanyol basınına verdiği röportajda, istenmemesi halinde Barcelona'dan ayrılabileceğini söyledi. Bu durumda gelen tekliflere açık olacağının mesajını veren Kolombiyalı stoper, "Eğer Barça benimle devam etmek istemiyorsa kendim için en doğru tercihi yapacağım. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki amacım burada kalmak" dedi. Mina'yla Everton da yakından ilgileniyor.