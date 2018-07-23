Kolombiyalı stoper, teklifleri değerlendirme sinyali verdi
F.Bahçe ve G.Saray'ın yakından ilgilendiği Yerry Mina, İspanyol basınına verdiği röportajda, istenmemesi halinde Barcelona'dan ayrılabileceğini söyledi. Bu durumda gelen tekliflere açık olacağının mesajını veren Kolombiyalı stoper, "Eğer Barça benimle devam etmek istemiyorsa kendim için en doğru tercihi yapacağım. Ama bir kez daha belirtmek istiyorum ki amacım burada kalmak" dedi. Mina'yla Everton da yakından ilgileniyor.
- 23.7.2018
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OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
Kolombiya'lıMina: Barcelona beni istemezse giderim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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