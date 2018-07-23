İki yıldız topun ağzında – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    İki yıldız topun ağzında

    İki yıldız topun ağzında
    'de yıllar önce transfer edilen ve patlaması beklenen ile 'ın performansları kafalarda soru işaretleri yaratıyor. İki futbolcunun da Feyenoord karşısında süre almaması, 'Phillip Cocu'nun gözüne giremediler' yorumlarına neden oldu. Orta sahaya yapılan takviyeler de düşünüldüğünde iki ismin, performanslarını yükseltmediği takdirde takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 23.7.2018
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