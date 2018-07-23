Bu Fener farklı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Bu Fener farklı

    Bu Fener farklı

    Hollandalı hocanın dokunuşları kendini belli etmeye başladı. Ezbere bir kenara kalktı. Kaleden, forvete kadar tüm takım hücumda ve savunmada ‘tek vücut’ gibi hareket ediyor

    Sarı-lacıvertlilerde ile yollar ayrıldıktan sonra takım 'ya emanet edilmişti. Hollandalı çalıştırıcının etkisi kısa süre içinde fark edildi. İlk 2 hazırlık maçında İstanbulspor ile berabere kalıp, Lozan'a 2-1 yenilen Kanarya, ekibi Fulham'ı 2-1 yendi. temsilcisi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı. Ancak bu maçın 86. dakikasında 3-0 öndeydi. Yani bir başka deyişle, Cocu'nun "A Takımı" istenilen sonucu almıştı. Peki Cocu ile neler değişti. İşte Hollandalı hocanın dokunuşlarıyla yeni 'nin bazı özellikleri:

    COCU'NUN 'ELMAS'I
    AYKUT Kocaman'ın oynatmak için 'henüz erken' dediği Eljif Elmas'ı 4 hazırlık maçında da 11'de başlattı. Feyenoord maçında attığı gol kadar oynadığı harika da dikkat çekti. Böyle devam etmesi halinde 'nin olası 8 numara transferi rafa kalkabilir. Cocu da Eljif'i tebrik etti.

    Beklerin kafası yukarıda
    Cocu ile ezbere orta yapmak da kalktı. Ceza sahasına yaklaştıklarında en iyi pas opsiyonunu arıyorlar.

    Kalecilerin önceliği pas
    Kaleciler idmanlarda 5'e 2 pas idmanlarına katılıyor. Maçta da riske girmeden öncelikleri oyunu pasla başlatmak.

    Stoperler öne çıktı
    Hollandalı hocanın taktiğinde rakibi baskı altına almak için stoperler orta sahaya yaklaşıyor. Alan iyice daralıyor.

    Kanatlar zorluyor
    Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kanatlar da çok önemli. Valbuena, Alper ve Barış'ın her topta rakibi zorlaması bunun kanıtı.

    Forvet top tutacak
    Hollandalı hoca ileride top saklayan ve dağıtan bir forvet istiyor. Kadroda şu anda en büyük eksik böyle bir ismin olmaması
    1. 23.7.2018
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