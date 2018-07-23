Bu Fener farklı
Hollandalı hocanın dokunuşları kendini belli etmeye başladı. Ezbere futbol bir kenara kalktı. Kaleden, forvete kadar tüm takım hücumda ve savunmada ‘tek vücut’ gibi hareket ediyor
COCU'NUN 'ELMAS'I
AYKUT Kocaman'ın oynatmak için 'henüz erken' dediği Eljif Elmas'ı Phillip Cocu 4 hazırlık maçında da 11'de başlattı. Feyenoord maçında attığı gol kadar oynadığı harika futbol da dikkat çekti. Böyle devam etmesi halinde Fenerbahçe'nin olası 8 numara transferi rafa kalkabilir. Cocu da Eljif'i tebrik etti.
Beklerin kafası yukarıda
Cocu ile ezbere orta yapmak da kalktı. Ceza sahasına yaklaştıklarında en iyi pas opsiyonunu arıyorlar.
Kalecilerin önceliği pas
Kaleciler idmanlarda 5'e 2 pas idmanlarına katılıyor. Maçta da riske girmeden öncelikleri oyunu pasla başlatmak.
Stoperler öne çıktı
Hollandalı hocanın taktiğinde rakibi baskı altına almak için stoperler orta sahaya yaklaşıyor. Alan iyice daralıyor.
Kanatlar zorluyor
Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kanatlar da çok önemli. Valbuena, Alper ve Barış'ın her topta rakibi zorlaması bunun kanıtı.
Forvet top tutacak
Hollandalı hoca ileride top saklayan ve dağıtan bir forvet istiyor. Kadroda şu anda en büyük eksik böyle bir ismin olmaması
- 23.7.2018
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
OKTAY Bİ ÇÖPDEN DAHA KURTULDUK OHH BEEE
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Eljif Elmas ve Barış Alıcı'nın Feyenoord maçı performansı
Toplam 7
Yorum
karado yenen 3 gol cocu nun hatası sol bek sol stoper ıkısı birden değiştırdı 2 acemı kevgır oldu.
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Toplam 3
Yorum
paradise61 oynamak istemeyen adamı tutumayacaksın
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