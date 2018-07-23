Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Fenerbahçe ile Altınordu arasında başlayan dostluk, 27 Temmuz Cuma akşamı İzmir’de oynanacak özel maçla daha da sağlamlaşacak.
ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI
Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesinde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde hizmete giren hibrit zeminle Şenes Erzik Sahasında çıkacak. Fenerbahçe, İzmir'e salı günü öğleden sonra gelecek.
SEYİT MEHMET ÖZKAN: "BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum" dedi.
- 23.7.2018 10:04
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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