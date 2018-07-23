Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Altınordu, ’yi konuk edecek

    Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek

    ile Altınordu arasında başlayan dostluk, Cuma akşamı ’de oynanacak özel maçla daha da sağlamlaşacak.

    ile Altınordu arasında başkanlar ve 'ın karşılıklı ziyaretleri ile başlayıp Barış Alıcı ve Berke Özer'in transferleriyle sağlamlaşan dostluk zincirine bir halka daha ekleniyor. İki takım Cuma günü 'de hazırlık maçına çıkacak. Dostluk karşılaşması, Bornova Stadında oynanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un da izleyeceği maç saat 21.00'de başlayacak. Bornova Stadındaki maçın biletleri maraton ve kapalı tribün için 75 TL, kale arkaları içinse 50 TL'den satılacak. VIP tribün biletleri de 150 TL'den satışa sunulacak. Kale arkaları ve maraton tribünleri Fenerbahçe taraftarına ayrılacak. Altınordu taraftarları 250 TL'den satışa çıkarılacak sezonluk kombine bilet almaları halinde ise Fenerbahçe maçına ekstra ücret demeden girebilecek. Biletler, bugün saat 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.

    ALTINORDU TESİSLERİNİ AÇTI
    Altınordu, Fenerbahçe için tesislerinin kapılarını ardına kadar açtı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kampını Altınordu'nun Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç A Takım Yerleşkesinde yapacak. Antrenmanlarına ise Torbalı'daki Yerleşkesinde hizmete giren hibrit zeminle Sahasında çıkacak. Fenerbahçe, İzmir'e salı günü öğleden sonra gelecek.

    SEYİT MEHMET ÖZKAN: "BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
    Fenerbahçe ile Altınordu arasında çok uyumlu bir dostluğun başladığına dikkat çeken Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "İki evladımızın forma giydiği bir takımı konuk etmek bizim için büyük bir onur. Cuma günü futbol adına güzel şeylerin yaşanmasını diliyorum" dedi.
    1. 23.7.2018 10:04
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